El futuro del campo andaluz

El nuevo Presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 ha sembrado de incertidumbre el campo andaluz, que ve con mucha preocupación el recorte que se avecina en la dotación de la Política Agraria Común (PAC). Concretamente, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por los 27, esos fondos se recortarán en un 10% en el periodo 2021-2027 en comparación con el actual Marco Presupuestario 2014-2020, pasando de 383.000 millones de euros a 343.990 millones, lo que representa un recorte de casi 39.000 millones de euros en el citado periodo, de los cuales 27.500 corresponderán a pagos directos y medidas de mercado y 11.350 a recortes en desarrollo rural. Las primeras voces no han tardado en hacerse oír desde las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía, ya que consideran que esos recortes ponen en peligro un sector prioritario en la economía de nuestra comunidad. Aunque desde el Gobierno central ya se ha asegurado que esa reducción del presupuesto se compensará con fondos extraordinarios, la duda ya está generada en el agricultor, que durante la pandemia se está demostrando como una de las claves para que un país pueda seguir funcionando. No sólo no se deben llevar a cabo esos recortes que dañen a un sector como el agrícola, sino que es precisamente ahora cuando más impulso se le debe dar. La crisis sanitaria ha dejado muy tocados a otros sectores, como el turístico, del que se ha visto que Andalucía depende en exceso, o el industrial, en el que se avecinan recortes de plantilla debido a un problema que, no olvidemos, es mundial. De ahí que de nuevo sea conveniente mirar al campo, transformando y modernizando sus estructuras donde sea necesario, convirtiendo las explotaciones agrícolas en motores para la competitividad en las que intervengan diferentes profesionales, como ya están haciendo muchos empresarios a los que hay que apoyar e impulsar, nunca frenar. Y, por supuesto, haciendo una defensa de todo ello en el exterior para hacer valer nuestros derechos y nuestros productos. No sería justo que quienes han realizado un enorme esfuerzo en esta crisis, como agricultores y ganaderos, acaben pagando los platos rotos de un acuerdo.