Una guerra empantanada, un enemigo cruel

Ainicios de este verano, en el mes de junio, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron una contraofensiva que al cabo de los meses no ha conseguido los objetivos previstos. Kiev buscaba romper el frente ruso hacia la ciudad de Melitopol, en la provincia de Zaporiya, para cortar los suministros rusos hacia el suroeste ocupado y la península de Crimea. En esta ocasión, el presidente Zelenski contaba con bastante apoyo material de Occidente, entre éstos, los tanques Leopard y una cantidad de dinero que, en el caso de Estados Unidos, ha sido de 110.000 millones de euros. La causa del empantanamiento ha estado en las defensas levantadas por los rusos a lo largo de 800 kilómetros y con una profundidad, en algunos puntos, de 50 kilómetros. El Pentágono ha filtrado la semana pasada algunas críticas estratégicas contra sus aliados ucranianos que casan bien con la preocupación que comienza ha anidar en el seno de la OTAN. La crítica sostiene que Ucrania debió centrar la contraofensiva en el sur y no, como ha hecho, dispersar las fuerzas a lo largo de todo el frente. Estas mismas fuentes del Pentágono han explicado, a través de algunos medios norteamericanos, que aún es posible cambiar la estrategia y obtener buenos resultados. En cualquier caso, el régimen de Putin ha vuelto a mostrar estos días cuál es su grado de crueldad y hasta qué punto su personalidad lo convierte en un dirigente de escasa fiabilidad para un hipotético acuerdo que ponga fin a la guerra. Ante los ojos del mundo, la cúpula de la empresa mercenaria Wagner ha sido eliminada en lo que no parece que sea un simple accidente aéreo. En sus 20 años de mandatos, el régimen de Putin ha eliminado, físicamente, a opositores, contrincantes y desleales. Todo indica que Prigozhin, conocido como el chef de Putin, también ha caído por su levantamiento de hace dos meses. Con un enemigo así y de tal categoría, sólo queda seguir ayudando a Ucrania hasta el desenlace.