No quieren ser médicos de Atención Primaria

Las plazas vacantes para ejercer de médico residente (MIR) en la especialidad de Atención Primaria revelan la falta de perspectivas de estos profesionales y el rechazo de muchos licenciados a ejercer en los puestos de primera línea de la sanidad pública. Por explicarlo de otro modo, no faltan médicos o plazas de MIR en la Atención Primaria, falta mejorar las condiciones de estos profesionales. En la última convocatoria del MIR se han quedado vacantes 473 plazas, de las que 459 corresponden a esta especialidad, y no se debe a la escasez de aspirantes, sino al rechazo de muchos a escogerla. Ante ello, el Ministerio de Sanidad ha abierto una nueva convocatoria para el próximo miércoles, para la que ha aumentado el porcentaje de licenciados extracomunitarios que pueden acceder a ella. Cataluña y Andalucía son de las comunidades más afectadas y, aunque es cierto que se debe a que son las más pobladas, llama la atención que en Madrid casi no existe este problema. Eso debe llevar, en el caso andaluz, a que la Consejería de Salud mejore las condiciones de trabajo y la precariedad de los doctores de la Atención Primaria. Porque ésos son los factores que están causando esta falta de profesionales. En muchas ocasiones estos médicos deben desplazarse a comarcas rurales alejadas de sus municipios sin que obtengan una compensación económica equivalente al gasto, de ahí que el problema se centre en las llamadas zonas de difícil cobertura. Además son los profesionales más expuestos y menos considerados, a pesar de que son ellos los que están en la primera línea del sistema. Esto no es una metáfora, cualquier modelo de sanidad pública que se precie pasa por una Atención Primaria potente, porque evita y reconduce las patologías en sus fases más tempranas. Y, por otra parte, la de Atención Primaria es una de las especialidades con menos atractivo si el médico quiere ejercer también su actividad en el sector privado.