El AMPA del CEIP "Virgen de la Paz" de Gójar gana el primer premio en la categoría de grupos

Biblioteca, aula de música, gimnasio cubierto. Instalaciones normales y necesarias en cualquier colegio pero que los 480 alumnos del colegio “Virgen de la Paz” de Gójar sólo pueden utilizar gracias a su imaginación, y al carnaval.

Las madres y padres del AMPA “Vista Nevada” han utilizado el pasacalles, que con motivo del carnaval se ha celebrado, como plataforma para visibilizar sus reivindicaciones. Y lo han hecho cantando una chirigota y ataviados con un original disfraz, elaborado por ellos mismos, en el que recrean un colegio dotado con todas las instalaciones de las que carece el de verdad, al que cada día acuden sus hijos.

La lista es larga: no hay aulas para desdobles, para logopedia ni orientación. Tampoco para música ni un espacio cubierto para Educación física, tan necesario los días de lluvia o de muy baja temperatura. El aula matinal no tiene capacidad para albergar a todos los alumnos y los 102 escolares que almuerzan en el cole no cabe en un comedor previsto para 60 plazas. En cuanto a la biblioteca, el aula de informática y el laboratorio, sencillamente no existen.

El CEIP Virgen de la Paz se comenzó a construir en la década de los 50 del pasado siglo y en años posteriores se fueron añadiendo hasta cuatro pequeños edificios más que en la actualidad son del todo insuficientes ya que la población de Gójar, localidad situada en la zona sur del área metropolitana de Granada, crece cada año y en la actualidad supera los seis mil habitantes.

“El colegio de Gójar es uno de los más antiguos de la provincia y sin embargo es el único que no se ha reformado”, explica Virginia Bustos, presidenta de la AMPA. “A pesar del esfuerzo del equipo docente y del alumnado, lo cierto es que recibir la educación de calidad a la que nuestros hijos tienen derecho es prácticamente imposible en estas condiciones”.

El Plan de Infraestructuras aprobado por la Junta de Andalucía en 2019 recoge la necesidad de construir un colegio nuevo, y ya podrían haber comenzado esas obras de construcción del colegio; incluso el Ayuntamiento de la localidad ya ha cedido los terrenos necesarios para la construcción de un instituto junto al colegio, tal y como le propuso la Junta de Andalucía en una reunión en 2020; pero desde la Junta de Andalucía, administración encargada de ejecutar las obras, se dice que hasta que no lleguen los fondos FEDER procedentes de Europa no pueden ponerlas en marcha. Y así han pasado ya cuatro años.

Desde el inicio de curso madres y padres han mantenido concentraciones de protesta a las puertas del centro y no descartan llegar a la huelga para conseguir que el nuevo cole que todos desean y necesitan deje de ser una “trola” y se convierta en una realidad.