Una pareja de la Alpujarra busca financión para crear una escuela en plena naturaleza

¿Se imaginan que sus hijos dieran clase en plena naturaleza con juegos diferentes para fomentar su creatividad y libertad? Es la idea de David y Verónica, una pareja afincada en la Alpujarra granadina. Su objetivo es "desarrollar un espacio que sea seguro, enriquecedor y protegido de tales presiones sociales negativas". Para ello, han lanzado una campaña de micromecenago en la plataforma virtual GoFundMe.

El año pasado David y Verónica se mudaron a las montañas de Las Alpujarras para perseguir su sueño de crear un entorno educativo basado en la naturaleza para que los niños se desarrollen. Su proyecto lleva el nombre de Little Vedas y el fin es nutrir el desarrollo de los niños y ayudarlos a realizar sus capacidades inherentes. Por ello, promueven el juego libre como medio de desarrollo autónomo y aprovechan el entorno natural como el aula.

"La ciencia ha demostrado una y otra vez que esta forma de juego basado en la naturaleza es el medio más beneficioso para fomentar la confianza y la independencia entre los niños. Estos métodos son la manera perfecta de desarrollar la creatividad, la autonomía y la confianza entre las generaciones más jóvenes, además de ayudarlas a vivir en armonía con el mundo natural", explican en la campaña que lleva recaudado más de 1.500 euros.

El proyecto no se encuentra actualmente en la etapa en la que sea financieramente sostenible. Sin embargo, ocupa casi todo el tiempo de los organizadores. La pandemia les ha quitado su única forma subsidiaria de ingresos, y esto ha significado que estén demasiado apretados y no puedan implementar los cambios que se necesitan para su proyecto, Little Vedas. Las donaciones se destinarán a la construcción de nuevos equipos, la formación para personal y voluntarios, pagar permisos de planificación, la creación de becas para niños en riesgo de exclusión y el desarrollo de la web.