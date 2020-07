Aquatropic, preparados para la diversión en el agua

MÁS INFORMACIÓN Horario del parque: de 11:00 a 19:00 horas. Dirección:Paseo Reina Sofía S/N, Almuñécar. Web: www.aquatropic.com Teléfono: 958 63 20 81

Agua y diversión en Almuñécar. El parque Acuático de la costa, Aquatropic, es el primero en abrir de Andalucía este verano. Con más de treinta años de funcionamiento, Aquatropic estrena temporada adaptada a las medidas de seguridad sanitaria marcadas por las administraciones en relación al coronavirus. De hecho, el eslogan de este año es Salud y diversión, que como indican desde la dirección, “surge con motivo de los diferentes informes que certifican que el agua del mar y el cloro, inactivan el virus, características de nuestro parque y diversión, es nuestro objetivo para nuestros visitantes”. Aquatropic cuenta con 35.000 metros cuadrados en la misma línea de costa y múltiples atracciones y zona de restauración. La diversión está garantizada para los más pequeños pero también para los que no lo son tanto. Y es que Aquatropic ofrece numerosas atracciones a sus visitantes.

Este año entre las novedades de este parque, el único certificado en ISO 9001 y 14001 de Calidad y Medio Ambiente en toda la península, destaca la reforma de la entrada y la nueva taquilla de acceso al recinto. También se han sometido a una reforma integral los baños y vestuarios, y para ampliar la zona de hostelería se ha instalado una pérgola de madera que proporciona sombra.

Divertirse será fácil, y tener en cuenta las medidas de seguridad una garantía, de hecho se remarcan el mantenimiento de las distancias interpersonales, control de aforos en piscinas, aseos, vestuarios y en el parque, en general, limpieza de manos y caminos señalados para hacer recorridos en el mismo sentido. Además, esta temporada, se ha suprimido el Parque infantil de colchonetas y camas elásticas, para evitar el continuo contacto de los niños. El parque también ha incrementado la plantilla, con cuatro socorristas más, alcanzado la cantidad de 26 personas para esta labor de seguridad, lo cuales estarán dotados de un kit de limpieza y desinfección en cada puesto, según apuntan desde la gerencia de Aquatropic.

Por lo demás los usuarios podrán disfrutar de las distintas atracciones, que marcan la diferencia entre este y otros parques acuáticos. Para los adultos, destaca el Kamikaze, diseñado para los más valientes y en el que se alcanza una velocidad de vértigo. Además, en Pistas Blandas las carreras con los amigos estarán al orden de día, mientras que en el Black-Hole los visitantes se adentrarán en el lado más oscuro del parque. También destaca El Torbellino, que supone la máxima diversión para los más arriesgados. En el Zig-Zag, una atracción que no deja indiferente a nadie y que es todo un clásico, no se parará de dar vueltas. Para aumentar la adrenalina está el Hidrotubo en el que en tres segundos se llega a la piscina. También destaca el Lago Infantil, el Chapoteo o la citada Piscina de Olas. El Jacuzzi o el Lago Cascada son otros delos espacios que más llaman la atención.

Para que no falte de nada, Aquatropic cuenta con numerosas zonas de restauración con un bar-chiringuito, un restaurante self service, o la barbacoa donde se puede elegir entre multitud de opciones. Pero si lo que se quiere es desconectar por momentos se puede visitar la zona Chill Out Havana con unas vistas espectaculares al Mediterráneo. Además, también cuenta con una heladería con innumerables sabores para refrescarse, tomar un café o una copa. Y como no, las camas para disfrutar de la máxima intimidad que es otro de los atractivos del parque.

Para la primera semana de apertura, Aquatropic ha lanzado una oferta online del 25 % de descuento el precio de la entrada (hasta el 3 de julio). También hay precios especiales en la compra online. Además este año, el parque se ha adherido a una campaña del Ayuntamiento de Almuñécar para beneficiar a los distintos colectivos de esta crisis sanitaria.También existen bonos de temporada, 3x2 y muchas más ofertas.