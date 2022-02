El Ayuntamiento de Baza afirma que la subida del precio-hora de la ayuda a domicilio "no se puede aplicar técnicamente"

El alcalde de Baza, el socialista Manuel Gavilán, ha indicado este martes que el incremento del precio-hora aprobado por la Junta con respecto al servicio de ayuda a domicilio "no se puede aplicar técnicamente" sin incurrir en una ilegalidad (así se determina en un informe de intervención en el que se indica que no se puede hacer una subida inmediata porque afecta a la naturaleza del contrato), aunque se siguen buscando "soluciones para poder hacerlo", ha señalado Gavilán en una nota de prensa tras una comparecencia informativa.

En su intervención, Gavilán ha destacado en primer lugar el apoyo del Ayuntamiento a los más de 200 profesionales que prestan este servicio "con una profesionalidad y una calidad ejemplares", así como el esfuerzo de la empresa por alcanzar una solución.

Hasta el momento se han mantenido cuatro reuniones (en abril, mayo, agosto y octubre) y se tiene previsto celebrar otra este viernes para encontrar "la opción más óptima".

El alcalde ha querido dejar claro también que desde el pasado 28 de enero los diferentes partidos con representación municipal tienen ese informe del servicio de intervención "que por supuesto no cuestionamos y que defendemos porque cuenta con profesionales de primera línea al frente", en el que se deja claro que esa subida no se puede aplicar porque supondría afectar la naturaleza del pliego con el que se hizo la adjudicación del servicio en su momento al no contemplar ese cambio del precio-hora.

"De aplicarla, incurriríamos en un conflicto legal", ha explicado, por lo que ha dejado claro que "no es que el Ayuntamiento de Baza no haga sus deberes, sino que hace falta una revisión normativa que indique cómo hacer efectiva esa subida sin incurrir en ilegalidad".

"Me reuní personalmente con los portavoces para explicar la situación en que nos encontramos y que nos preocupa especialmente, porque nuestra posición es de total apoyo a los trabajadores y a la empresa. Si alguien tiene otra solución, una salida desde la legalidad, será bienvenida. Esto no es una cuestión de colores sino de defender a 200 familias que están viviendo de esto", ha añadido.