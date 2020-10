El Ayuntamiento de Guadix (Granada) suspende este año la celebración de la Escuela Municipal de Música para evitar el riesgo de contagios de Covid-19

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Guadix no pondrá en marcha la Escuela Municipal de Música de Guadix con el objetivo de no romper las denominadas como 'aulas burbuja' de los centros escolares, es decir, agrupaciones de alumnos que comparten la misma aula y que no tienen contacto directo con otros grupos durante su estancia en el centro educativo.

Con la realización de la Escuela Municipal de Música se mezclaban menores de diferentes aulas, lo cual podría favorecer los contagios de Covid-19 y romper los protocolos establecidos por los centros, máxime cuando no se trata de una formación obligatoria, indica el Ayuntamiento en una nota.

La concejal de Educación, Ana Martínez Romero, indicó en la misma nota de prensa que “nuestro principal objetivo como administración es velar por la salud de la ciudadanía y evitar cualquier posibilidad de contagios de la enfermedad, especialmente en nuestros niños y niñas. Dada la evolución que se está produciendo en los últimos meses en la provincia de Granada, creemos que lo más prudente es suspender este año la Escuela Municipal de Música y volver a retomarla el año que viene”.