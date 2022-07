El Ayuntamiento de Vegas del Genil organiza talleres en los colegios con motivo del día del orgullo LGTBIAQ+

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vegas del Genil ha organizado una serie de talleres en los centros educativos del municipio para sensibilizar a los escolares de la necesidad de erradicar actitudes homófobas y reivindicar la igualdad real sin discriminación alguna por las preferencias sexuales.

Esta actividad ha sido organizada con motivo del Día del Orgullo LGTBIAQ+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer y plus), que se conmemora esta semana, con motivo del cual la concejalía de Igualdad también ha elaborado material educativo que ha repartido en los tres colegios de la localidad, así como pulseras, chapas y folletos.

El Ayuntamiento vegueño también ha colocado la bandera arcoíris en el balcón principal de su fachada. El alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín, y la concejala de Igualdad, Matilde Ramiro, han presidido el acto celebrado a las puertas del Consistorio, con el que han querido expresar el compromiso del municipio con las personas LGTBIAQ+, un acto al que ha asistido el Equipo de Gobierno al completo y muchos vecinos de la localidad.

Además, los participantes han recordado a todas aquellas personas que han perdido la vida o sufrido actos violentos a consecuencia de la homofobia y la transfobia.

La concejala de Igualdad vegueña señala que todas las actividades han tenido lugar desde el pasado 17 de mayo, cuando se celebró el Día Mundial contra la Homofobia y Transfobia y se leyó un manifiesto en el transcurso del Pleno Municipal, con la presencia de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Ramírez ha recordado que hace siete años, el Consistorio puso en marcha su Plan de Igualdad, donde el colectivo LGTBIAQ+ tiene un papel muy importante. “Además, en estos años de Gobierno municipal hemos sido muy contundentes a la hora de combatir y manifestar nuestro rechazo ante posibles actos violentos tanto dentro como fuera de nuestro municipio”, señaló la edil

Ramiro apuntó que “es necesario que las futuras generaciones crezcan en una cultura de apertura, no discriminación y tolerancia, y que en el futuro sea posible que no haya la necesidad de celebrar un Día del Orgullo, porque no haya nada que reivindicar”.