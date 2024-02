Baza aprueba un ambicioso presupuesto para 2024: Aumento de inversiones y sin subida de impuestos

El Ayuntamiento de Baza dispondrá este año de un presupuesto municipal de 31.606.520 euros, que se eleva hasta los 32.211.950 euros si se incluyen las cuentas de Emuviba (565.670 euros) y de la Fundación Hospital de Santiago (39.760 euros). Incluyendo esas dos últimas partidas, se trata de 7.923.945 euros más que el presupuesto municipal que se aprobó en 2023, es decir, un aumento del 32,62%.

Además, casi un cuarto del primer presupuesto de la presente legislatura, 7.680.141 euros, se destinará a inversiones, lo que supone más de 6,5 millones de euros, el 667% más, que lo previsto el año pasado para mejorar distintas circunstancias y necesidades de la ciudad. Todo ello sin subir ni los impuestos ni las tasas municipales, aumentando el personal a disposición del Ayuntamiento y tras una concienzuda negociación política que ha servido para enriquecer un trámite que hasta ahora siempre se había realizado con mayoría absoluta.

“Estamos satisfechos y al mismo tiempo somos conscientes del gran reto que suponen estas cuentas tan elevadas –ha comentado el alcalde, Pedro J. Ramos. Como prometimos en su momento hemos podido aumentar el dinero destinado a mejorar la ciudad, a invertir en la creación de empleo, en la mejora de los servicios públicos, en la creación de oportunidades y, en definitiva, en el futuro de una Baza que nos preocupa y que nos ocupa al cien por cien; y además lo hemos hecho con diálogo y recogiendo las propuestas que nos han hecho llegar otros grupos políticos a los que tenemos la obligación de respetar y de tener en cuenta”.

Las cuentas municipales para 2024 fueron aprobadas en el pleno extraordinario convocado a tal efecto en la noche del martes 20 de febrero. En la primera votación, PSOE e IU se manifestaron en contra mientras que el PP junto con el concejal No Adscrito lo hicieron a favor, un empate a diez votos que no se rompió con el voto de Compromiso por Baza, que se abstuvo.

En la segunda votación se mantuvieron los criterios y fue el voto de calidad del alcalde el que aprobó definitivamente la propuesta que llegaba al pleno. La sesión comenzó de nuevo con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y de accidentes laborales, que esta vez se hizo extensivo por el fallecimiento de un familiar de una trabajadora municipal y por la muerte de dos guardias civiles en la localidad de Barbate, en cuyo recuerdo se expuso en el salón la bandera de la Benemérita con crespón negro.

El concejal de Economía, Ramón López, ha calificado el presupuesto municipal de este año como la “transformación ilusionante” que Baza necesita para un nuevo y esperanzador futuro. La apuesta decidida por el emprendimiento y por la generación de espacios para la inversión industrial, las medidas implementadas para la resurrección del centro histórico, la mejora en la dotación de personal en determinados servicios públicos como el turístico, y un capítulo extraordinario en inversiones que se van a materializar sobre el terreno y que influirán en el día a día de los vecinos, son los ingredientes principales de estas cuentas que, sin subir la presión impositiva a los vecinos, destinarán 8,8 millones de euros a Personal, apartado que sube un 7% por el aumento estipulado a nivel nacional del salario de los funcionarios y por la creación de nuevas plazas (psicólogo, técnico informático, administrativo, auxiliar de Biblioteca, peón de oficial múltiples y un técnico de Turismo); 11,9 millones de euros a Gastos Corrientes; un 498% más en Gastos Financieros por la subida de los intereses; y cerca del 35% más también en Transferencias Corrientes debido a las ayudas para la rehabilitación del Centro Histórico; así como cerca de dos millones a Transferencias Corrientes, etc.

En lo que a ingresos se refiere, en el presupuesto del Ayuntamiento de Baza para 2024 destaca la congelación de impuestos y de tasas, que aportarán alrededor de 7 millones de euros, y los 13,3 millones de euros en Transferencias Corrientes, que suben un 5,4%. No obstante, lo más llamativo en este apartado son los 5,4 millones de euros que se esperan en concepto de subvenciones, especialmente destinadas a sectores tan sensibles como el comercio y la sostenibilidad turística. Para poder hacer frente a ellas con la correspondiente cofinanciación se ha previsto la concertación de un préstamo por 2,1 millones de euros, que también servirán para afrontar otras necesidades.

Garantizado el sostenimiento y la calidad de los servicios públicos, las inversiones se presentan como lo más destacado del presupuesto municipal de este año, para las que habrá 7.680.141 euros. La lista de propósitos es larga… 35.000 euros para la urbanización de la zona entre calle Ferrocarril y Dominicas, 53.000 euros para la compra de terrenos en la zona de la Alameda, 300.000 euros para la adquisición de bienes inmuebles y terrenos, 30.000 euros para mejoras urbanísticas, 20.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas, 67.000 euros para el asfaltado de calles, 15.000 euros para la sala de tiro para las prácticas de la policía local, 13.000 euros para las instalaciones fotovoltaicas del edificio de Razalof y del Cine Ideal, 71.000 euros para programas de empleo, 150.000 euros para la compra de contenedores amarillos, 12.000 euros para la adquisición de una plataforma elevadora para las tareas de rehabilitación en el centro histórico, 10.000 euros para el tejado del comedor del colegio “Ciudad de Baza”, 45.000 euros para el PFEA extraordinario, 40.000 euros para un nuevo almacén en el pabellón de deportes, 25.000 euros para contribuir en la compra de una báscula en el anejo de La Jamula, 39.000 euros en inversiones en instalaciones deportivas, 20.000 euros para un camión pluma de segunda mano, 150.000 euros para una fregadora de vías públicas, etc. A esta larga relación de actuaciones hay que añadir 5.450.242 euros en subvenciones, entre las que resaltan los 40.000 euros para rehabilitación las gradas de las pistas de atletismo, 120.000 euros en Planes Provinciales, los casi dos millones de la iniciativa Baza Comercio y los 1,9 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística que no conllevan ninguna aportación municipal.

“Con este presupuesto rompemos la tendencia que venía registrando el Ayuntamiento de Baza y que estaba contagiando gravemente a toda la ciudad; nos referimos a la falta de inversiones, a la precaria atención a la creación de empleo y de expectativas para los emprendedores, al abandono del centro histórico, al letargo en determinados servicios públicos que necesitan una modernización, a la poca atención que viene recibiendo el apartado turístico y al desprecio con que se han venido considerando las necesidades del comercio. Con diálogo y con respeto a otras consideraciones políticas. Las cuentas municipales para 2024 son el ejemplo del cambio que promovimos y que los bastetanos nos han confiado”, han indicado los representantes del equipo de gobierno.

En el debate plenario, la portavoz de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, aseguró que algunas de las propuestas realizadas por su grupo se han incluido en el presupuesto y que incluso otras se han asumido por parte del equipo de gobierno como futuras actuaciones, una situación que le animó a prestar un voto de confianza y a posicionarse, por tanto, con una abstención.

Rafael Azor, concejal No Adscrito, reconoció que había cosas en estos presupuestos que no le gustaban, especialmente algunas relacionadas con el capítulo de Personal, sobre las que prometió seguir incidiendo. No obstante, repitió que ha venido a trabajar y que ahora puede hacerlo. Su voto, a favor. Al portavoz de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil, este presupuesto le parece “malo”, “continuista” e incluso incierto en muchos capítulos, aunque también reconoció que hay cosas que le gustan. El resultado, en contra. Y para Manuel Gavilán, portavoz del PSOE, el presupuesto que le presenta el equipo de gobierno es también “continuista”, respecto al que ellos aprobaron en 2023, y se sustenta en la herencia que ellos, los socialistas, han dejado, especialmente hablando de las subvenciones que ellos mismos pidieron. A pesar de ello, su grupo votó en contra.