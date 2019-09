Benalúa de las Villas, según Blas Cuenca

El escritor Blas Cuenca Aguado presenta el sábado su último libro sobre la historia de Benalúa de las Villas, en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de dicha localidad a las 20:15 horas. En la presentación intervendrán, además del autor, María Angustias Cámara, alcaldesa de la localidad; Teresa de Medinilla, condesa de Benalúa, y Antonio Rafael Serrano, presidente de la Cooperativa de San Sebastián.

Según dice la condesa de Benalúa en la presentación del libro, Blas Cuenca ha buscado y rebuscado en los archivos para dar contenido a su relato, además de recurrir a su experiencia personal, a los testimonios orales de muchos vecinos y el recuerdo de personas con las que ha hablado y que forman parte de los protagonistas del libro.

“Es un proyecto que me ha ilusionado porque lo que he tratado es buscar mis raíces y las del pueblo en donde he nacido”. Según comenta el autor, el libro es fruto de una pasión, la que siente por la pequeña localidad a la siempre vuelve. “Además de ser fruto de una pasión, lo es también de muchas horas de trabajo, de viajes, búsquedas, llamadas, emociones… En fin, que he hecho todo lo posible por terminar un trabajo que ya empecé sobre la historia de mi pueblo”.

La historia de Benalúa de las Villas está redactado de una manera sencilla, inteligente y emotiva. A partir de un estilo comedido y creativo el autor nos adentra en el devenir histórico de este pueblo granadino. El autor comienza la historia de su pueblo en el siglo XV y llega hasta la actualidad. Nos comenta que ha recogido tanto material que tiene pensado hacer un nuevo trabajo sobre Benalúa.