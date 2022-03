CCOO reúne a cientos de delegadas en Granada para abordar la concreción de la reforma laboral

La Unión Provincial de CCOO de Granada ha celebrado hoy una asamblea que ha reunido a más de 200 delegadas y delegados con el objetivo de abordar la incidencia de la nueva reforma laboral en la provincia y en el conjunto de Andalucía. La asamblea ha contado con la intervención del secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa; de la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; y del secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Daniel Mesa ha agradecido a los delegados y delegadas la confianza depositada en el sindicato. "Somos ya el primer sindicato de Granada, más de mil cuatrocientos representantes en las empresas nos avalan”. Y ha destacado que “esta es la fuerza que necesitamos para forzar la negociación colectiva”: “con once convenios provinciales abiertos, tenemos que ser firmes en la negociación”.

En relación al impacto de la nueva reforma laboral, ha valorado que “ya se está notando en la vida de las personas trabajadoras, con más contratación indefinida, más medidas de prevención de riesgos laborales, mayor formación en las empresas y mayor igualdad. Se trata de una reforma que otorga derechos para organizarse frente a la individualización que imponía la anterior norma, que fue una máquina de generar desigualdad y pobreza”.

Mesa ha reivindicado que “queda mucho por hacer. En la provincia de Granada no bajamos del 20% de paro, la nuestra es la cuarta provincia española con mayor tasa de paro”, por lo que ha exigido “trasladar al terreno la nueva reforma laboral” por medio de “políticas activas de empleo y de protección social”. En este sentido, ha destacado el “enorme trabajo realizado por CCOO para alcanzar pactos institucionales de progreso en Granada que transformen nuestro tejido productivo”.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López ha afirmado que “ha llegado el momento de reconquistar y consolidar derechos. La época de la austeridad, de que paguen siempre los trabajadores y las trabajadoras las consecuencias de las crisis, se ha acabado. El empresariado tiene que ser responsable y proteger el empleo. No vale usar como pretexto la guerra de Ucrania o la subida de los precios de la energía para no subir los salarios cuando más ayudas públicas se están dando a las empresas”.

Además, López Marín ha puesto en valor que con esta reforma laboral “recuperamos mecanismos para ganar estabilidad: la negociación colectiva, e instrumentos como los ERTE que han permitido mantener empleo y salvar a las empresas”. En ese sentido, ha reclamado que esos mismos mecanismos se activen ahora para preservar la actividad en momentos de crisis coyuntural como esta.

López Marín ha lanzado un mensaje a la patronal que “tiene que poner de su parte con la contratación indefinida, a través de la subida salarial, porque es de justicia social”.

También ha hecho alusión a los beneficios obtenidos por las grandes empresas en los últimos años desde la salida de la anterior crisis: “se han dispuesto 260.000 millones de euros para salvar a las empresas y ahora tienen que hacer un esfuerzo para que esta situación de coyuntura que estamos viviendo fruto de la crisis energética y de la guerra de Ucrania, no la vuelvan a pagar los de siempre”. Además ha exigido al presidente de la Junta “empatía con los trabajadores y trabajadoras andaluces y los pequeños autónomos”, y le ha exigido que concrete medidas y que “deje de encogerse de hombros”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo que va a permitir al Gobierno central plantear medidas para rebajar el conjunto de los precios energéticos y la inflación es España: “se trata de un éxito político que tiene que verse complementado con medidas ambiciosas”.

Por otra parte, ha exigido al Gobierno central “medidas para facilitar el acuerdo salarial, con una rebaja drástica de la evolución de los precios”. Sordo ha advertido de que “no habrá acuerdo de rentas sin revisión salarial: “el acuerdo no puede ir de apretar el cinturón a personas que no pueden tener el cinturón más apretado; sino que tiene que basarse en dar oxígeno a estas personas”. Asimismo, ha planteado que “diez millones de personas en nuestro país no tienen recursos para llegar a fin de mes, personas que no alcanzan el salario mínimo, pensionistas, personas desempleadas. Y CCOO no va a avalar un proceso de devaluación de los salarios en España”.

Se ha referido a la rebaja de los impuestos planteada para salir de la actual coyuntura económica que, a su juicio “conllevaría un deterioro enorme de las cuentas públicas del país en términos de deuda pública y déficit. Instalar las condiciones de deterioro macroeconómico de España para ir a nuevas políticas de austeridad y recortes es lo que busca la derecha, ha denunciado. Y por ello, ha terminado, el Gobierno no debe caer en una trampa que persigue situar las condiciones de una nueva política de devaluación de las mayorías sociales”.

Por último, el secretario general de CCOO ha animado a los delegados y delegadas “a salir a la calle, poner en valor la reforma laboral en las empresas mediante el convenio colectivo, el gran instrumento de la clase trabajadora”.