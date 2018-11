Clara Aguilera alerta de que sin acuerdo sobre Gibraltar “no habrá reforma de la PAC”

La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Europarlamento, Clara Aguilera (PSOE), advirtió ayer de que sin acuerdo del Brexit sobre Gibraltar “ni habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la Política Agraria Común (PAC)”. La eurodiputada socialista hizo estas declaraciones en una jornada sobre cooperativismo agroalimentario realizadas en el Teatro CajaGranada ayer en Granada.

“Si no se atienden las demandas de España sobre Gibraltar, no habrá acuerdo” en el Consejo Europeo sobre el Brexit, y “una cosa va ligada a la otra”, manifestóAsí, si no hay un “acuerdo pactado” entre todos los países, “ni habrá salida pactada con el Reino Unido, ni habrá presupuesto comunitario, ni habrá reforma de la PAC”, explicó Clara Aguilera, quien señaló que espera que “se resuelva bien el conflicto que tiene España con el Brexit y el tema de Gibraltar” en base a unas demandas que son “legítimas”.

Sobre esa base, se trabajaría para articular un presupuesto y una PAC, que “realmente empiece a resolver algunos problemas graves que tiene la agricultura en Europa”. Si no hay acuerdo, “habrá un problema para el resto de políticas, incluido el marco financiero plurianual”, que ha de recoger un pacto de presupuesto para los próximos años. Asimismo, Aguilera mostró su desacuerdo con una reducción de la PAC, “superior” a lo que “están diciendo”, y especialmente de las políticas de desarrollo rural, “cuando tanto se habla de despoblación”.

“Es un contrasentido”, que “si vemos que tenemos un problema de despoblación” le “quitamos dinero a la agricultura, y al desarrollo rural”, resumió la europarlamentaria socialista, que enfatizó también que ha de resolverse la situación de la cadena alimentaria, y “que los agricultores no sean los perdedores en la política de precios agrícolas”.

Así, Clara Aguilera afirmó esperar que las directivas de prácticas comerciales desleales que están próximas a concluirse se puedan aprobar en el mes de enero o febrero. En la reforma de la PAC, en opinión de Aguilera, no se puede excluir a las regiones, y el papel del cooperativismo “tiene que estar más claro”.

La europarlamentaria hizo estas declaraciones junto con el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, que resaltó también la importancia de la jornada de este viernes sobre los retos y oportunidades del cooperativismo agroalimentario, que organizaron conjuntamente las Fundaciones Cajasol y CajaGranada.

Para la presidenta de la Fundación CajaGranada, Elena Martín-Vivaldi, se trata de un "tema de capital importancia", por lo que agradeció la colaboración con la Fundación Cajasol para el desarrollo de estas jornadas, que, en el marco también del acuerdo con Bankia, se suman a las actividades sobre empresa, cultura y desarrollo, llevadas a cabo para "impulsar diferentes aspectos" esenciales para la sociedad.