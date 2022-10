El Club Granada de Enganches presenta la I Exhibición Enganches de tradición Atarfe

Orgullo, tradición y solidaridad, son los elementos que dotan a esta I Exhibición Enganches de Tradición, una iniciativa que está impulsada por el Club Granada de Enganches y que se encuentra respaldada por el Ayuntamiento de Atarfe. Será el fin de semana del 5 al 6 de noviembre, cuando el municipio atarfeño ofrecerá a todos los asistentes a esta exposición, una mirada al pasado y a una de las tradiciones más importantes y añejas del pueblo español.

Durante el evento de presentación que se realizó en las puertas del Coliseo ciudad de Atarfe la noche del pasado miércoles, el secretario del Club Granada de Enganches, Fran Álvarez Morales, mencionó que "Atarfe es una tierra taurina y ecuestre por excelencia, así lo demuestran los numerosos e importantes clubes hípicos, ganaderos y profesionales", también agradeció al Ayuntamiento del municipio por su gran colaboración y resaltó que "esta exhibición es una realidad gracias al apoyo incondicional de Atarfe".

En su intervención, la teniente de alcalde, María José Maldonado, expuso qué "los enganches de tradición suponen una apuesta por la cultura, por la tradición y por los métodos de automoción que hemos tenido. Hay personas que cuidan de que estas tradiciones sigan viviendo en nuestros días y en nuestro entorno, de eso se trata este evento. Vamos a vivirlo en forma de ocio, de convivencia y también resaltando ese carácter artístico que tienen los enganches y que los propietarios cuidan con gran esmero".

Lo recaudado será donado a tres asociaciones locales

Otro de los puntos clave de esta exhibición será su aporte solidario a tres asociaciones que recibirán una ayuda económica para seguir realizando acciones de apoyo humanitario. Así pues, APIEMA (Asociación para la integración de enfermos y minusválidos de Atarfe), la Fundación Española contra el Cáncer con su sede en Atarfe e Hiruma el Banco de Alimentos, serán las grandes beneficiadas.

"Somos asociaciones sin ánimo de lucro que lo que pretendemos es trabajar por la población de Atarfe. Agradecemos a todos los organizadores que están implicados en este proyecto", afirmó la presidenta de APIEMA, Josefina Rodero Navarro.

Por su parte, la presidenta del Club Enganches de Granada, Lola Enríquez Salmerón, aprovechó la oportunidad para dar a conocer la importancia del impacto económico que el sector equino tiene en España y en Andalucía. Enríquez manifestó que "hemos creado el Club de Enganche con el objetivo de dar visibilidad a estas joyas únicas en espacios abiertos, culturales, deportivos y turísticos. Nuestro club es consciente de la enorme vinculación del caballo a nuestra provincia, ya que desde tiempos inmemorables ha sido artífice e imprescindible en diferentes circunstancias".

"Actualmente el caballo aporta importantes recursos a la economía y puestos de trabajos, ya que genera la necesidad de contar con personal capacitado capaz de cubrir la demanda de profesionales que solicita el sector. España es un país de caballo, mantiene el 0,59 del PIB español, somos uno de los países europeos con mayor censo de équido, lo cual queda reflejado en el impacto económico de más de 7.392 millones de euros que está industria ganadera aporta al PIB del país. Es un motor de empleo, el sector ecuestre contribuye al empleo de más de 149.863 puestos de trabajo", apostilló Lola Enríquez.

Para finalizar, el alcalde de Atarfe, Pedro Martínez Parra, agradeció que se haya apostado por el municipio atarfeño para realizar este magnífico evento. "Tuve la enorme suerte de haber conocido a Lola y a Fran y cuando me hicieron la oferta para organizar esta exhibición no me lo pensé dos veces, se me abrió el cielo. Este espectáculo es disfrutar de esa elegancia y estilo que representan estos carruajes que se utilizaron en los siglos XVIII y XIX, pero que no dejan de conservar esas tradiciones que son magníficas y que no debemos de perder nunca".

El alcalde también resaltó la gran labor que conlleva este evento "Estoy muy ilusionado además de que con esto contribuimos a una parte del sector socioeconómico y a aparte a través de un espectáculo que donará todas sus ganancias a tres asociaciones que realizan una labor loable en el pueblo".