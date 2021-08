Decepción en la Comunidad General de Regantes de Granada por la "falta de compromiso" del Gobierno con los proyectos de canalización de la presa deRules

En la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo se muestran "decepcionados por la falta de compromiso por parte del Gobierno" ante la petición de redacción de la totalidad de los proyectos desglosados de las obras de canalización del sistema Béznar-Rules.

En la reunión del pasado 29 de julio en la sede la Subdelegación del Gobierno en Granada, el presidente de la Comunidad General trasladó las peticiones de los regantes para ver finalizadas las obras con ayuda de la financiación de los fondos Next Generation. A esta petición, los representantes del Gobierno central no supieron dar respuesta, el único compromiso por parte del Ministerio de Transición Ecológica fue el compromiso de la redacción del desglosado número 3, que no la obra, reivindicación en la que desde hace meses se ha insistido desde la comunidad general.

En palabras de su presidente, Antonio Alonso, “trasladamos al delegado del Gobierno, secretarios de Estado y demás autoridades presentes en la reunión, que se dan todas las condiciones para que las obras de las canalizaciones se incluyan en los fondos Next Generation, por ser una obra de interés general, porque contemos con la aprobación de la DIA, y es asumible financieramente con los fondos Next Generation. Cuál fue nuestra decepción, cuando en palabras del presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena, se nos indicaba que los fondos de recuperación no son la clave para las canalizaciones de Rules, y esto es decepcionante para los regantes, que esperábamos el destino de estos fondos para ver finalizadas las obras de una reivindicación histórica de la costa granadina”.

En reunión de la junta de gobierno de la Comunidad General de Regantes han decido trasladar este malestar a la próxima reunión que se celebre de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical.