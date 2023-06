Cúllar Vega se llena de aires celtas con el VI Festival Intercéltico del Sur ‘Celtasur’

El VI Festival Intercéltico del Sur ‘Celtasur’ de Cúllar Vega, uno de los festivales de música celta y folk más importantes del sur de Europa, llenará de aires celtas este municipio metropolitano este sábado.

En esta edición, el cartel estará compuesto por La Banda de Gaitas Xinzo de Limia (una de las más prestigiosas y reconocidas agrupaciones gallegas en su género, con casi 50 gaiteros); Deira (primer premio en Escocia en 2022 en el prestigioso concurso The Battle of the Folk Bands); la violinista Judith Mateo (elegida en 2023 la mejor instrumentista femenina por 5º año consecutivo por los lectores de la prestigiosa revista La Heavy de Mariskal Rock) y Ramalleira (director de la Banda de Gaitas del Centro Gallego de Madrid).

Tras un pasacalles previo de la banda de gaitas, a partir de las 21.00 horas comenzarán los conciertos del festival, que tendrán lugar en la Plaza del Ayuntamiento.

El alcalde cullero, Jorge Sánchez, subraya que “es una fecha muy esperada para Cúllar Vega, porque es un festival original y único en estas latitudes”.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cúllar Vega, Mari Ángeles Polo, anima a todos los granadinos a asistir al festival, y destaca “la gran aceptación que Celtasur, uno de los pocos festivales de este tipo completamente gratuito, tiene ya entre los aficionados a la música celta de toda España”.