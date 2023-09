La DANA embarra también la política granadina: el PSOE exige una disculpa pública tras las burlas de un diputado del PP

Los efectos de la llegada de la DANA a la provincia siguen vigentes e, incluso, han dado el salto al terreno político, después de que el diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de la Diputación publicase un mensaje en sus redes sociales mofándose de la situación que padecían los vecinos de Jérez del Marquesado, un mensaje por el que, el grupo socialista, y su alcalde, José Ángel Pereda, han exigido una disculpa pública.

En un mensaje en redes sociales, acompañado de la foto de un lavabo con agua turbia, el popular publicó el siguiente mensaje: "Nooo, No, No, no es Cogollos que va es el agua potable de Jerez del Marquesado, os imagináis que esto pasara en Cogollos en pleno siglo XXI, que sería de mi, pedirían mi público linchamiento, a esto que dirá el alcalde de Jerez que tanto critica nuestra gestión? Pura envidia! Y sus compañeros del PSOE de Cogollos, dirán algo?".

Para los socialistas, esta actuación de Martos "es muy grave" y consideran que "no ha estado a la altura del cargo que representa. Tenía conocimiento de los daños en en Jérez del Marquesado y no levantó el teléfono para interesarse por la situación ni ayudar en las tareas de limpieza", ha asegurado el grupo en una nota de prensa.

El alcalde de Jérez del Marquesado ha expresado su malestar por el desinterés de este responsable provincial ante la situación acontecida en su municipio que quedó restablecida el martes noche, gracias a los intensos trabajos a contrareloj del Consistorio y ha manifestado que espera la ayuda económica de la Diputación para sufragar los gastos económicos para afrontar los problemas generados por la DANA en el municipio.

Por su parte, el diputado del grupo socialista, José María Villegas, se ha preguntado si esta será "la manera de actuar de los miembros de la nueva Diputación”, al tiempo que ha añadido que "si la disculpa pública no se produce, su grupo se planteará otras acciones”.

“Es insólito que un representante de la Diputación, y a la vez alcalde de Cogollos de Guadix, se ría de la desgracia de vecinos de otro pueblo, critique a su alcalde y ningunee el intenso trabajo que realizaban los servicios municipales para normalizar la situación”, ha contextualizado Villegas, que ha urgido a Martos a que se disculpe públicamente y el Presidente de la institución a la que pertenece, y máximo responsable, reproche esta actuación.

Recientemente, el partido popular del municipio ya denunció públicamente la situación que habían soportado los vecinos durante varios días por la falta de suministro de agua potable y la turbidez extrema que presenta esta.

Así lo manifestó María Inés Beas, concejal popular quien señaló que “la turbidez del agua ha sido de tal magnitud que no solamente impedía su consumo, sino que también impedía poder cubrir otras necesidades básicas de la vida cotidiana como la ducha, el aseo diario o incluso la elaboración de la comida”.