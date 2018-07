Denuncian la tala de un pinar en Castilléjar

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía la tala de un pinar en Castilléjar que albergaba nidales de varias aves rapaces protegidas y que, según la asociación conservacionista, probablemente desaparecerán de la zona.

Según los ecologistas, la actuación ha sido realizada por Cefusa S.A., propietaria de los terrenos, incumpliendo las condiciones de la autorización de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Granada.

La asociación conservacionista ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos y depure responsabilidades, tanto de la empresa promotora, por no cumplir las condiciones de la autorización en lo que respecta al número y tipo de pies talados, como de la Delegación Territorial de Medio Ambiente por no tener en cuenta, al concederla, que se trataba de una zona Zicra (zona de importancia para la conservación de la rapaces) y no haber ejercido un control.

Aseguran que la tala de esta "cantidad excesiva" de pinos ha destruido los nidos de varias especies de aves rapaces protegidas, lo que infringe varias directivas europeas sobre aves y hábitats, así como la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que las incorpora a la legislación española. Las especies afectadas, entre las que figuran el milano negro, águila calzada o águila culebrera, "están estrictamente protegidas por la ley y su eliminación física o de sus hábitats suponen delitos ambientales", según los ecologistas, que explican que precisamente, una nueva directiva europea hizo que se reformara el Código Penal español para castigar los daños a estas especies y su hábitats.