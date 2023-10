“Después de 16 años ya era necesario un cambio en Maracena”

El alcalde de Maracena, Julio Pérez, celebró el pasado miércoles sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento en una gestión que ha estado marcada por una coalición de partidos, sumando el apoyo de concejales del PP, Vox, Quiero Maracena y Conecta 23.

En una entrevista exclusiva con Granada Hoy, Pérez comparte su visión sobre estos emocionantes primeros meses en el cargo, revela cómo ha enfrentado este desafío y expone su firme compromiso de mantener a Maracena como un destacado referente en la provincia granadina.

–Sabemos que asumió la alcaldía en condiciones desafiantes. ¿Podría compartir con nosotros cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó al tomar el Ayuntamiento y cómo las abordó en estos primeros 100 días?

–La principal dificultad que nos encontramos fue una deuda tremenda, que no la sabíamos cuantificar, pero sí sabíamos que nos iba a condicionar toda la legislatura. Para que te hagas una idea, el déficit sobrepasaba los 700.000 euros por encima del presupuesto. La anterior administración había contratado a muchos trabajadores, es algo muy típico que hacen los políticos malos, contratan mucha gente durante las elecciones, gente del pueblo, lo hacen para tener votos a su favor. Otro de los principales problemas también fue que nos entraron muchísimas facturas sin pagarse de empresas que le habían trabajado al Ayuntamiento y de cantidades que en algunos casos llegaban a los 180.000 euros.

Así mismo, nos encontramos con el problema de la piscina municipal que no estaba lista para su apertura, no había ni contrato de cloro, ni de seguridad. Nos pusimos manos a la obra, realmente esa fue la primera y principal actuación que hizo este equipo de Gobierno, junto con el tema de las colonias. Afortunadamente pudimos conseguir sacar adelante esta obra, aunque fue a marcha forzada y durante el proceso nos percatamos que la administración anterior llevaba meses sin pagar el seguro de responsabilidad civil, algo de no creerse.

–Como representante elegido por el pueblo maracenero, ¿cuáles son las acciones concretas que planea tomar para cumplir con la responsabilidad que le ha sido otorgada y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su mandato?

–Lo primero que hemos hecho los cuatro partidos que formamos este equipo de Gobierno es crear una bolsa social que lograra que el trabajo que se contrate desde el Ayuntamiento no tuviese una continuidad extrema, sino que se repartiera, esto ha sido posible gracias a la gran labor que desempeña la concejala de Recursos Humanos. Nuestra idea es que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones a trabajar en el Ayuntamiento sin importar su ideología política.

Nuestra primera medida social y laboral fue poner en funcionamiento esa bolsa de trabajo, la cual, en breve se publicará la lista de las primeras diez personas que accederán a trabajar al Ayuntamiento a través de este nuevo programa. También estamos pendientes de la resolución de la bajada de los impuestos, una de las actuaciones que está en nuestro programa de Gobierno y que vamos a realizar este año, la idea es bajar un 20% el impuesto de vehículos de tracción mecánica y para el siguiente año nuestro objetivo es bajar un 20% el IBI.

–Durante su campaña, prometió ciertos cambios y mejoras para Maracena. ¿Podría detallar algunas de las iniciativas clave que ha implementado o planea implementar en este primer tramo de su mandato?

–Ahora mismo más que implementar proyectos, estamos intentando que el dinero que había de los planes Edusi se puedan utilizar para terminar todas las actuaciones que el anterior equipo de Gobierno no pudo terminar. Maracena tenía concedida una gran cantidad de presupuesto desde el año 2018 y Europa nos pedía que devolviéramos tres millones y medio de euros, cantidad que la anterior administración no ha tenido tiempo de gastar en cinco años, estamos hablando de una devolución de casi 50% de la subvención.

En estos tres meses todas nuestras políticas están enfocadas en llegar al 31 de diciembre con los proyectos pendientes ejecutados. Estamos hablando de actuaciones que se habían planteado, que se le habían solicitado a Europa y que no estaban ni ejecutados, ni licitados, esa es nuestra misión por ahora. A partir del primero de enero del 2025 entrará ya nuestro programa de Gobierno, con presupuestos propios y no heredados, presupuestos reales que nos permitirán poder solicitar subvenciones y proyectos a Europa. Queremos terminar con este ciclo económico de la mejor forma posible y estamos sufriendo porque nos han dejado el Ayuntamiento en unas pésimas condiciones.

–La participación ciudadana es fundamental en una administración efectiva. ¿Qué estrategias tiene planeadas para involucrar activamente a los residentes de Maracena en la toma de decisiones y en la resolución de problemas locales?

–Cuando mi padre fue alcalde (2003-2007) en Maracena había en cada barrio una asociación. Dieciséis años después tan solo queda una, la de la Plaza Tartesos que hace una gran labor durante las fiestas de Maracena, pero que esa es su única actividad en todo el año. Teníamos asociaciones en todos los barrios, con sus reuniones vecinales, eran seis o siete asociaciones e incluso se planteó en su momento hacer una Federación de asociaciones del municipio de Maracena, pero se lo han cargado y a día de hoy solamente contamos con una asociación. Nuestro objetivo es relanzar el asociacionismo vecinal e intentar que colaboren en todas las actividades de Maracena.

También tenemos la idea de aplicar encuestas entre los comercios del municipio para saber qué cosas se pueden mejorar en cuanto a la limpieza y otra serie de servicios. Y cuando tengamos nuestro presupuesto municipal elaborado haremos unos presupuestos participativos de verdad como los que se hacen en Peligros, eso es a lo que nosotros queremos aspirar, que los barrios puedan exigir mejores condiciones y nosotros poder cumplírselas. Ahora tenemos que ver la forma de implementar esa participación vecinal en los presupuestos de manera efectiva y no testimonial.

–En estos primeros 100 días se ha encontrado con un Ayuntamiento que estaba destrozado, por así decirlo. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha mantenido usted para el bienestar de Maracena y cómo lo va a mantener?

–Nosotros lo primero que hemos buscado es la paz social, porque el pueblo estaba muy convulso por todo lo que había ocurrido desde febrero hasta el día de hoy. Los cambios políticos son difíciles después de 16 años de un partido socialista aquí, quizás el más duro que ha existido en toda Andalucía. Queremos que no haya mal rollo entre los vecinos y que esta transición sea lo más normal posible. A partir de ahí, queremos darle normalidad a este Ayuntamiento, esta es la casa de todos los vecinos, no se le va a mirar a nadie por su color político, simplemente se le va a intentar ayudar a todo el mundo, tanto los concejales como yo nos vamos a mantener en esa línea durante toda nuestra administración. Yo creo que una de las principales cosas que tiene que hacer uno desde la política es tratar a los vecinos de la mejor forma posible y atender a sus necesidades de forma rápida y eficaz.

–¿Cómo está viendo esa transición del lado del ciudadano?

–En Maracena el Partido Socialista ha sacado casi 3.000 votos, nosotros hemos sacado 2.000 y pico, el resto de fuerzas políticas que conforman este Ayuntamiento sacamos alrededor de 5.000 votos aproximadamente, pero hay 7.000 personas que no han votado, que no son socialistas, porque aquí en Maracena todo el que vota por el Partido Socialista hace valido su voto siempre. Mucha gente me transmite por la calle que ya era necesario un cambio, que lo estamos haciendo bien

y que tiremos para adelante a pesar de que ellos saben que la situación económica nos puede lastrar mucho. Nosotros tenemos la fórmula y las ideas necesarias para solventar esto, no vamos a acabar con la deuda inmediatamente, no tenemos una varita mágica que haga eso lamentablemente. Pero lo que si se va a hacer es implementar la forma para que el vecino no note que hay una bajada de servicios o un encarecimiento considerable. Vamos a realizar un gasto responsable tanto a nivel de estructura interna del Ayuntamiento y vamos a reestructurar los servicios que tenemos para no tener que contratar a muchas empresas externas a nivel de compra.

Hemos conseguido ahorrar mucho dinero porque cambiamos el sistema de pagos, nuestros proveedores nos están cobrando casi la mitad por sus servicios y productos ¿sabes por qué? porque se les paga a tiempo y no en dos años como lo hacía la antigua administración. Así también hemos conseguido bajar los impuestos en vez de incrementarlos. De hecho nuestra idea es quitar la tasa del certificado del padrón, así como alguna que otra tasa como la de ocupación pública a los bares sin cobrar en el año 2024, al final del año veremos como las cuentas nos van a salir y no se va a incrementar nada ni se va a perder ningún servicio.

–¿Qué mensaje le mandaría a los habitantes de Maracena después de estos 100 días al frente del Ayuntamiento?

–Como dije en la rueda de prensa el día que presentamos el balance económico de este Ayuntamiento, mi mensaje es que, a pesar de que la situación es un poco oscura, nosotros somos un pueblo con mucho potencial y más si sabemos gestionar las cosas de la mejor manera. Me gustaría recordarle a los vecinos que no van a tener un retroceso en el bienestar social ni mucho menos, que ni lo piensen así. Nosotros vamos a hacer las cosas bien para que ese retroceso no exista, solamente les pedimos su confianza total en este Ayuntamiento que va a trabajar muy fuerte para sacar adelante a Maracena.