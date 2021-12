Diputación promueve la compra de juguetes no sexistas y no violentos con la campaña ‘No encarceles su futuro’

La Diputación de Granada ha iniciado una campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas y no violentos, con el lema 'No encarceles su futuro'. La campaña, que ha sido lanzada en todas las redes sociales, está enfocada a las compras navideñas para concienciar sobre los juguetes que promueven la igualdad y la no violencia en la infancia.

La campaña, que se ha diseñado para todas las redes sociales y para distribuirla en los ayuntamientos de la provincia, estará activa hasta el próximo 6 de enero. Tal y como recordó la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, con esta iniciativa la Diputación de Granada pretende "impulsar una reflexión con niños y niñas, con profesores y familias sobre el consumo, la violencia y el sexismo; fomentar una educación basada en la igualdad real entre hombres y mujeres; y desmontar estereotipos y promover un cambio de valores que generen futuros comportamientos no violentos e igualitarios".

"No olvidemos que los juegos y los juguetes educan", señaló la diputada al referirse a la campaña. "Lo mejor es educar a nuestros hijos favoreciendo el desarrollo de todas sus capacidades, y no determinando, o encarcelando, como reza el lema de la campaña, su futuro con juguetes sexistas y que no respetan su personalidad y sus capacidades", precisó Garzón.

"Lo realmente importante es jugar, no los juguetes con los que se juega, los niños necesitan jugar para aprender, porque jugando es como se aprenden comportamientos, valores y habilidades pero en esta sociedad de consumo en la que vivimos, hay que saber escoger qué juguetes favorecen los gustos individuales, qué valores queremos transmitirles y sobre todo, enseñarles que se pueden divertir con juegos que apoyen la afectividad y el respeto a la diferencia y les ayude a despertar su imaginación y su creatividad", afirmó Mercedes Garzón.

Según destacó la diputada, el juego fomenta la adquisición de valores. "Podemos educar de una forma armónica y, además, alejarnos de estereotipos y descartar juguetes que pueden llegar a ser peligrosos, como muñecas extremadamente delgadas a las que las niñas pueden querer parecerse, o juguetes dirigidos a fomentar la agresividad y un comportamiento violento en los niños", agregó.

La campaña publicitaria incluye un spot y soportes gráficos que se insertarán durante las fiestas navideñas en todas las redes sociales, además de en la página web de la institución (www.dipgra.es).