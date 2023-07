Empleo anima a las empresas de Juncaril a sumarse al programa de formación a la ‘carta’

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, José Javier Martín Cañizares, ha animado hoy a las empresas del Parque Empresarial Juncaril a solicitar las subvenciones contempladas en los programas formativos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) con compromiso de contratación. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Empleo que tiene como objeto facilitar a las personas trabajadoras desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y, en concreto, a los perfiles específicos de las empresas que lo soliciten.

Así se lo ha trasladado Martín Cañizares a las empresas que han asistido al encuentro organizado junto a la Asociación de Empresarios de Juncaril para dar a conocer a los negocios allí instalados los detalles de la convocatoria, que contempla subvenciones para el desarrollo de dichas acciones formativas y que establece para la provincia de Granada un presupuesto de 700.000 euros.

Según ha recordado el delegado durante el encuentro, “son las propias empresas, que requieren contratar profesionales con determinada formación, las destinatarias de estas ayudas, para que puedan formar a las personas que luego incorporarán a sus plantillas, con un compromiso del 40 por ciento de los alumnos que hayan completado la formación”.

Las acciones formativas a impartir se deben corresponder con una especialidad formativa no conducente a certificado de profesionalidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y han de impartirse en modo presencial.

En la provincia de Granada, el programa se estima que alcance a cerca de 300 alumnos en una veintena de acciones formativas, lo que llevaría a la contratación de, al menos, de casi 110 personas desempleadas. El alumnado de esta formación debe estar integrado por personas trabajadoras desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que cumplan los requisitos de la especialidad formativa programada y no haya tenido vinculación laboral con la empresa beneficiaria en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El compromiso de contratación se determinará sobre el total de las personas trabajadoras desempleadas formadas, y no podrá ser inferior al 40 por ciento de las mismas, no siendo posible hacer uso de la modalidad de contratos de formación en alternancia. Los contratos de trabajo formalizados deberán tener una duración mínima de seis meses en caso de jornada a tiempo completo, y de nueve meses cuando la jornada sea a tiempo parcial.

Cada empresa deberá presentar una solicitud por cada programa formativo que esté compuesto por una única acción formativa. El trámite se realizará a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo día 31 de octubre de este año.

Necesidad de profesionales

La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Juncaril, fundada en 1979, aglutina a unos 300 emprendedores con negocios que abarcan más de 70 actividades: desde la ingeniería, las nuevas tecnologías, talleres mecánicos, empresas de climatización, limpieza, bordado, construcción o servicios.

Según ha advertido su gerente, Alejandro Corpas, “muchas de nuestras empresas necesitan trabajadores cualificados, profesionales que cuesta encontrar, sobre todo, en algunas especialidades”. La falta de personal se da con más frecuencia en la rama de ingeniería o en perfiles especializados en nuevas tecnologías, aunque también ocurre en actividades como la mecánica o la electricidad.

Por ello, el delegado y el gerente de la asociación han acordado abrir un canal de comunicación constante entre ambas entidades para poder canalizar las necesidades de personal de las empresas allí instaladas y los programas de la Consejería de Empleo que pueden dar respuesta a los requerimientos del tejido empresarial.