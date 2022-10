Escúzar presenta la Primera Edición del Premio Parque Metropolitano

La iniciativa empresarial que surgió hace algunos años, ha dado un paso más hacia el futuro la mañana de este jueves en el municipio de Escúzar.

La localidad granadina ha sido el escenario de la Primera Edición del Premio Parque Metropolitano, el cuál, recayó en el alcalde del municipio, Antonio Arrabal, quien, en palabras del presidente del Parque de Escúzar (llamado ahora CITAI) Carlos Infanzón, recibe este reconocimiento gracias a su visión de progreso.

Arrabal jamás dudó en apostar por este proyecto, y desde el primer momento, ha puesto todo su esfuerzo y empeño para sacarlo adelante junto a las empresas que componen este complejo. “Él vio clarísimo que el futuro de Granada estaba aquí, al principio del proyecto no existía ninguna seguridad, tanto, que la provincia estuvo a punto de perderlo, ya que no se conseguían los sesenta mil euros que se necesitaban para el estudio previo. Sin embargo, Antonio creyó en esto desde el primer minuto y no dudó en poner sobre la mesa la parcela de cien mil metros cuadrados de terreno que se nos exigía para llevar a cabo el proyecto”.

Infanzón también mencionó que “Esta es una iniciativa de progreso para la sociedad granadina y queremos que sea un referente de sostenibilidad para que llegue a ser algo rentable para la gente que use las instalaciones, queremos que se sientan bien aquí”. Además, el presidente también resaltó que “estos premios serán otorgados a personas que tengan visión de progreso para nuestra sociedad. Ver, analizar, decidir y actuar, esos son las características y requisitos de las personas que quieren progresar, el esquema elemental”.

Por su parte, el alcalde de Escúzar y premiado de la tarde, Antonio Arrabal, también quiso externar unas palabras a los más de 200 invitados que se dieron cita al Parque Metropolitano de Escúzar. “Es un orgullo recibir este premio, recuerdo que en 2015 cuando tomé el cargo, fui consciente de la importancia de este parque y de lo ligado que estaba al desarrollo de nuestro municipio. Quiero dar las gracias al presidente, al gerente, y a todas las empresas que componen esta gran familia, son buenos vecinos, grandes empresarios y excelentes amigos. Siento una gran admiración por ellos, ya que siempre se han adaptado a las circunstancias y han salido adelante”.

Para finalizar, Arrabal agradeció a todo su equipo de trabajo. “Sin ellos no sería nada, son los que me aguantan y son los que deberían estar aquí al frente”.

El gerente del Parque Metropolitano de Escúzar, Sergio González, también dio unas palabras de bienvenida. “Esto nació hace 20 años en el seno de los empresarios como una idea para ellos con un capital cien por ciento privado. Hemos sumado a muchas empresas y hemos dejado atrás el modelo tradicional. Recuerdo cuando empezamos en el 2004 que solo éramos 4 empresas, así inició todo y hoy, el proyecto se está consolidando”.

Santiago Carbó, economista reconocido y profesor de la UGR, dio una conferencia acerca de la economía española actual en la que destacó que el país se encuentra en una situación moderadamente favorable a pesar de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.