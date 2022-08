Extensión de 200 campos de fútbol y 56 millones de euros de inversión: así será la gran planta fotovoltaica que se prevé construir en la Vega de Granada

La energía es un bien muy valioso y escaso en la Tierra, y en los últimos meses, sobre todo precipitado por la guerra en Ucrania, hemos visto como los costes de esta y los carburantes no paran de subir. La alternativa a los combustibles fósiles son las energías renovables, que aunque requieren de costosas infraestructuras, suponen un alivio tanto para las materias limitadas como para el medio ambiente y ya están muy extendidas por la provincia de Granada.

En este contexto de la búsqueda de energía renovable y limpia, la empresa Ence Energía ha iniciado un proyecto para levantar en la Vega de Granada una megaplanta fotovoltaica que genere electricidad. Una gran plantación solar con una extensión similar a 200 campos de futbol y que supondría para la empresa una inversión de 56 millones de euros aproximadamente.

Esta zona de placas solares se ubicará entre los términos municipales de Las Gabias, Vegas del Genil y Santa Fe, ocupando una superficie de 155 hectáreas. En esta extensión se podrían instalar alrededor de 201.000 módulos de recepción de rayos solares. Además, se levantaría junto al parque periurbano Dehesa de Santa Fe y la Zona Especial de Conservación de La Malaha, una ubicación que ha levantado las críticas de varias asociaciones de conservación y medio ambiente, que han presentado alegaciones al proyecto de construcción.

Esta macroplanta salió a información pública a finales del mes de mayo, dividida en tres proyectos, Ence Atarfe I, II y III. Cada uno de estos tres "semi proyectos" no superará los 50 MW, acogiéndose el plan de construcción a la tramitación a través de la Junta de Andalucía y no a través del Ministerio de Transición Ecológica. El nombre de "Atarfe" lo recibe porque, aunque esta localidad no se vea afectada por la instalación de las placas solares, la evacuación de la electricidad generada se hará por la subestación de Red Eléctrica Española de 220 KW que se situará en él.

Dos de las tres plantas de Ence tienen en total 49,9 MW cada una, mientras que la tercera llega hasta los 33 MW. Pese a estar divididas, estarán unidas en el mismo terrero y suman prácticamente 133 MW de potencia instalada en conjunto, aunque se han presentado a información pública como proyectos distintos. El plazo de alegaciones se cerró el pasado viernes 5 de agosto.

Está previsto que el coste total de la instalación de la megaplanta fotovoltáica sea de aproximadamente 56 millones de euros, divididos en unos 20 millones por cada planta de 50 MW y unos 16 para la planta de 33MV, según los proyectos técnicos adaptados de cada semi proyecto consultados por Granada Hoy.

Las tres plantas solares generarían un total de 345.400 MW de electricidad cada año, que pasarían a la red española de energía y sería distribuida por todas las subestaciones del país, lo que haría reducir la dependencia de los combustibles fósiles para la creación de corriente. El proyecto tendrá una vida útil primaria de 30 años, pudiendo ampliarse este tiempo si se considera que la instalación todavía ofrece las garantías para seguir generando electricidad.

En caso de no ser así, y si la empresa no encontrara comprador para la instalación pasadas esas tres décadas al considerarse como "obsoleta", está prevista su desmontaje posterior y su reciclado. Una vez trasladado todo el equipamiento a plantas de residuos/reciclaje pertinentes, se dejará el terreno en las condiciones iniciales, para lo cual será cubierto con suelos de las mismas características, en particular con material sacado en el levantamiento de las zanjas, el cual será debidamente seleccionado

Se espera que la construcción de cada parcela se prolongue durante aproximadamente ocho meses, con trabajos autorizados para su levantamiento solo en horario diurno, es decir, se trabajaría en periodos de 08:00 a 22:00 horas. No se construiría de noche. Además, según el proyecto técnico adaptado, se espera que el grado de contaminación sea "nulo o de nivel mínimo" durante la construcción.

Cercania a espacios protegidos

Estas plantas fotovoltaicas se han diseñado, según la documentación consultada por este periódico, de tal forma que no afecta a las zonas marcadas como zonas lugar de importancia comunitaria "encontrándose todas las infraestructuras proyectadas más allá de los límites de la misma". Por lo tanto, las zonas ambientales protegidas de la Dehesa de Santa Fe (Rempa) y de la Zona Especial de Conservación de La Malaha (Red Natura 2000) no se verían afectadas según el proyecto, algo que las organizaciones medioambientales que han alegado consideran que es falso. Estas han valorado como "muy deficiente" la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que respecta a flora y fauna, afectando negativamente a los ecosistemas de las mismas debido a la instalación de grandes placas solares en la zona.

La zona en la que se instalarán las plantas estará rodeado de lo que se considera un vallado cinegético, es decir, un mallado que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona, con una altura máxima de 2 metros. Por lo que respecta a la fauna, las asociaciones aseguran que no se han realizado muestreos específicos y en las épocas más favorables para la detección de especies. La empresa tampoco aporta metodología para el estudio de macroinvertebrados, ni se ha llevado a cabo un estudio de detalle respecto a constatar la posible presencia y afección a las aves esteparias. "Estas carencias del EIA se hacen muy evidentes al no recoger la presencia de conejo en la zona de actuación, siendo esta especie relativamente abundante", aseguran.

Una de las preocupaciones de los grupos ecologistas que han alegado al proyecto son las afecciones de la hidrodinámica del arroyo Salado. La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales que constará de cunetas en la zona perimetral y en los viales de la misma. "Se debe realizar un estudio de la pluviometría de la zona con el objetivo calcular la escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela. Las dimensiones de las canalizaciones de evacuación de aguas a construir se dimensionarán en función de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada", se alega en el proyecto técnico adaptado, mientras que desde las asociaciones ambientales consideran que este drenaje generará una rápida incorporación de las aguas pluviales y sedimentos al curso del arroyo, con afectación directa a dicho cauce, así como a las poblaciones y zonas aguas abajo.

Esta previsto que los trabajadores extraigan y retiren de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio de la dirección de obra. "Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del proyecto", se informa en el proyecto técnico adaptado, consultado por Granada Hoy. Además, siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación en el lugar de construcción de la planta fotovoltáica se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo.

Alternativas a la construcción de la planta

En caso de no poder realizarse el proyecto, ya sea porque las alegaciones son afectadas o por otros intereses del gobierno autonómico con la zona, Ence ha planteado en el proyecto técnico adaptado hasta tres alternativas, ya que su interés es construir la planta generadora de energía en la Vega.

La primera alternativa a considerar sería levantar una planta fotovoltáica en el paraje 'Jara', al oeste del término municipal de Las Gabias, en el límite con el término de Chimeneas y La Malahá, zona con una superficie de unas 46,85 hectáreas. Esta alternativa no se encuentra dentro de ninguno de los Planes de Conservación y Recuperación de Especies Amenazadas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, aunque en la zona se destaca la presencia de un individuo de alimoche común (Neophron pernopterus), especie catalogada en peligro de extinción y de la presencia continuada del águila real.

La segunda alternativa sería el emplazamiento de esta planta fotovoltáica al noroeste del término municipal de Las Gabias y al suroeste de término de Vegas del Genil, concretamente, en los parajes denominados 'Ánimas' y 'Salado', respectivamente. Esta contaría con una superficie de 46,24 hectáreas. No se ha detectado la presencia de especies faunísticas que puedan habitar en los olivares que se levantan en la zona, no avistando ninguna especie protegida. "En cualquier caso, se establecerán una serie de medidas preventivas con el objeto de no causar ningún impacto sobre la avifauna que pueda alimentarse o nidificar en el ámbito", se destaca en el proyecto.

La tercera alternativa final sería la no realización del proyecto. Según el informe enviado a la Junta de Andalucía, son varios los impactos que no se producirían sobre el medio de no llevarse a cabo este proyecto, como son la modificación de la morfología del relieve, el impacto visual sobre el paisaje y la pérdida de suelo útil, entre otros. Si bien, el emplazamiento previsto para la implantación del proyecto presenta "una gran aptitud", ya que, debido a la transformación sufrida a lo largo de los años por las labores agrícolas, "no se prevé que el desarrollo de la actuación genere un impacto ambiental considerable en el ámbito de estudio".

"No obstante, en caso de no ejecutar el proyecto, se estaría desaprovechando la oportunidad de llevar a cabo una mayor actividad económica y, sobre todo, fomentar la producción de energía sostenible a partir de fuentes renovables, que a su vez reduciría la contaminación atmosférica, del suelo, las aguas, garantizaría una menor dependencia energética, y con ello, mitigaría los múltiples efectos que están provocando el relevante cambio climático", alega la empresa.