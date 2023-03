Fabiola Romero Hernández, alcaldesa de Cortes y Graena: “me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho”

–Después de estos años de gestión al frente del Ayuntamiento de Cortes y Graena, ¿Cómo valoraría esta administración?

–La valoro muy positivamente. Un Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, es la que presta los servicios cara a cara. Eso hace que los alcaldes y alcaldesas al frente, seamos las dos caras de una misma moneda. Por un lado, nos sentimos muy satisfechos de ayudar a nuestros vecinos de forma directa y por otro nos sobrecargamos de una cantidad de trámites y burocracia en la organización del Ayuntamiento para proporcionar esos servicios que abarcan todos los ámbitos de la vida. Pero todo eso nos hace sentir orgullosos cuando vemos que las respuestas al ciudadano son las correctas.

–¿Qué proyectos se han realizado a lo largo de este periodo?

–Bueno, es difícil enumerarlos todos. Aparte del arreglo de diferentes calles que estaban muy deterioradas donde se producían muchas averías o dificultaban el acceso a las viviendas. Los proyectos más significativos han sido: recuperar el lavadero de Lopera como espacio etnográfico y cultural, donde se desarrollan múltiples eventos culturales de toda índole. Se ha cambiado todo el alumbrado del municipio a led, consiguiendo un importantísimo ahorro, que de otra manera no me quiero imaginar las cantidades que hubiéramos tenido que pagar con la subida de la luz tan brutal que hemos experimentado. Se han conseguido instalar unos pequeños parques infantiles en los núcleos que nos los había. Se ha conseguido que el patio del cole de Graena sea un patio decente con pista polideportiva y el de Los Baños, cuya obra se va a comenzar en estos días. También en estos días se va a poner en valor y se va a facilitar el acceso a las Cuevas Sin Salida. Se ha adecentado la pequeña área recreativa de Los Caños. Adecentamiento de las instalaciones deportivas, con la construcción de una parte de gradas de obra. Se ha construido una tienda multiservicios en el núcleo de Lopera, donde hay muy pocos servicios para los vecinos. Como se puede observar, hemos realizado muchas mejoras en el municipio que han potenciado a la localidad.

–¿En que se ha diferenciado este gobierno del anterior?

–Bueno, principalmente, en la experiencia y el conocimiento que el tiempo te da. La primera legislatura hay que hacer un esfuerzo grandísimo en conocer todos los rincones y problemas que hay en el pueblo y saber que de todas las cosas siempre hay más de un punto de vista. En esta legislatura, esa parte ya estaba más controlada, ya he adquirido más conocimiento y mucha más información sobre todo. También he aprendido a tener más paciencia, he comprendido que el refrán de las “cosas de palacio van despacio” es real. Me refiero a la administración. Al principio me desesperaba al ver que las cosas tardaban, ahora he comprendido que la administración es extremadamente garante con los derechos de los ciudadanos y eso hace que no sea lo rápida que a todos nos gustaría. Pero también sé, que al final todo va encajando y saliendo hacia delante, aunque tarde más de lo deseado.

–¿Cuáles son las ofertas que ofrece el municipio?

–Son muchas, la principal es la turística puesto que contamos con uno de los balnearios con las aguas mineromedicinales más buenas de España. Eso atrae muchísimo turismo haciendo que sea el motor económico de Cortes y Graena. No en vano, en la primera legislatura se construyó el hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario que hoy da empleo a unas 30 personas del municipio, más todos los negocios indirectos que se nutren de este turismo. Por supuesto otra oferta importante es el paisaje con sus peculiares viviendas cueva que hacen de este entorno un enclave con una belleza muy singular. Y no me quiero olvidar del carácter afable y acogedor de los vecinos y vecinas.

–¿Qué tan importante es poner en valor y fomentar el sector turístico después de lo que se ha vivido con la pandemia?

–Efectivamente, la pandemia en un pueblo tan turístico como el nuestro, imagínate el daño que ha hecho. El Balneario ha estado cerrado completamente durante dos años, con lo que ello supone. Negocios que estaban a pleno rendimiento, tras la pandemia no han vuelto abrir. Y aún hoy, los negocios que subsisten intentan salir a flote con muchísimo esfuerzo, porque el daño causado durante esos dos años ha mermado mucho los beneficios y con ellos la inversión. Aún costará coger la velocidad de crucero prepandemia, y más con el otro palo sobrevenido de la subida tan brutal del coste de la vida en general. Por eso es tan importante poner en valor el sector turístico y seguir trabajando duro, pero reconozco que no está siendo nada fácil para muchos vecinos y vecinas y para muchos negocios.

Apoyo a las mujeres

–El 8 de marzo se conmemoró un año más el Día Internacional de la Mujer, desde el Ayuntamiento se preparó algo importante

–Todos los años se hace algún acto conmemorativo y reivindicativo del importante papel de la mujer en la sociedad. Este año, un grupo de mujeres, que llevan tejiendo mariposas moradas de ganchillo durante algunos meses con un significado especial contra la violencia de género y por la unión de las mujeres, se acercaron al cole para hacerle entrega de ellas a los alumnos y alumnas explicando el significado y la simbología de esta iniciativa. Así, además de interactuar con diferentes generaciones, se intenta concienciar a los más pequeños, porque de ellos depende el futuro de nuestra sociedad y entre todas debemos conseguir que la educación por la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto, sea la base de cualquier niño y niña.

–¿Cuáles son los próximos proyectos que van a realizar en estos próximos meses?

–Tenemos en marcha varios proyectos importantísimos, aparte del arreglo integral de calles muy significativas por el gran uso que tienen y muros de piedra sujetando taludes. Los proyectos ambiciosos son: la construcción de los colectores de Aguas residuales para depurarlas, un macroproyecto que llevará a cabo la Junta de Andalucía, que para nosotros es importantísimo y muy necesario para el Medio Ambiente; realizar el Plan Básico de Ordenación Municipal, con la Ayuda técnica de Diputación, que nos solucionará muchos problemas urbanísticos que actualmente tenemos por una serie de errores históricos cometidos en las vigentes Normas Subsidiarias que tanto perjudican a los vecinos que quieren construir una casa en su pueblo o reformar su vivienda para acomodar su casa a las necesidades de hoy en día; y la puesta en marcha de los Hogares del Pensionista tanto en Los Baños como en Graena cuyo trámite se quedó paralizado cuando llegó la pandemia y ahora tiene que reactivarse.

–Un mensaje para los ciudadanos del municipio

–A mis vecinos y vecinas me gustaría decirles que tengan la confianza total y absoluta de que escucho con atención todas sus peticiones, quejas y reclamaciones y que se intenta dar respuesta y solución a todas ellas de la forma más eficiente. Si bien es verdad que no llegamos a todo a la vez, y que a veces las cosas tardan más de lo deseado por diferentes motivos. Unas cosas salen antes y otras después, pero al final se conseguirá todo. Que yo vivo en el pueblo igual que ellos y me encantaría que todo estuviera perfecto, arreglado y limpio, pero que sin apenas recursos a veces es más complicado de lo que parece, si bien es verdad que un Ayuntamiento, no puede conseguir todo sin la ayuda de los propios vecinos, ya sea con su civismo, como con su buena actitud a la hora de saber disfrutar en un buen ambiente de convivencia.