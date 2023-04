Francisco Abril Tenorio, alcalde de Deifontes: “Seguiremos dotando a Deifontes de los mejores servicios y la mejor calidad de vida”

–¿Qué calificación le pondría a esta última gestión municipal?

–Hay que decir que, más bien, han sido solamente dos, debido a la pandemia se han perdido los dos primeros. Pero dentro de la medida posible, han sido unos años buenos, aunque muy tristes, ya que fue una época muy difícil, el ver cómo fallecían tus vecinos no es nada agradable. Además nosotros teníamos muchos problemas, ya que no disponíamos de material para afrontar esta grave situación. Tuvimos que utilizar nuestro propios recursos para poder salir adelante, logramos conseguir mascarillas y repartirlas a las personas y a los niños. Trabajamos junto a la Guardia Civil, la Policía Local, ofrecimos ayuda a domicilio. Han sido dos años de auténtica lucha por nuestro municipio. Luego también nos afectó el tema de la cancelación de las fiestas, ya no se podían hacer de forma presencial, tuvimos que hacerla virtual a través de YouTube, la gente participó bastante y eso nos dio un poco de alegría aunque no fuese lo mismo. Cuando terminó la pandemia nos quedaban varios proyectos por realizar y poco a poco lo estamos haciendo. Estamos en la primera fase de la construcción del pabellón municipal cubierto que es una actuación de 510.000 de euros y que ya está casi acabado, hemos puesto la primera piedra, el arreglo de caminos también lo estamos llevando a cabo, Por supuesto, nos estamos volcando a ayudar a los más necesitados. Siempre he pensado que los libros de primaria deberían ser subvencionados, aunque sea en una parte y por eso nos hemos hecho cargo de los gastos de libros para niños de familias que no pueden afrontar esa necesidad, todos tenemos derecho al estudio y eso es algo muy importante que hemos impulsado durante esta gestión.

–¿Francisco Abril está orgulloso de lo que ha hecho al frente del Ayuntamiento de Deifontes?

–Orgullosísimo. Siempre me ha motivado el hecho de poner a mi pueblo a la vanguardia, dotarle de servicios públicos, en estos años hemos implementado una guardería, escuelas, disponemos de un campo de fútbol que tiene el mejor césped que hay prácticamente en toda la provincia, uno de primera calidad y el cual ha permitido desarrollar muchos deportes en el pueblo. Hablábamos hace rato del tema del pabellón que es otra de las realidades de esta administración. Hemos construido varios parques infantiles para que las madres puedan llevar a sus niños. Cada punto del municipio cuenta con su propio parque. Si me presuntas si estoy orgulloso, mi respuesta es que estoy súper orgulloso.

–¿Cuáles son los proyectos más importantes que se han desarrollado durante esta legislatura?

–Uno de los proyectos más importantes y que ha impulsado a este Gobierno ha sido el EDAR porque se ha conseguido hacer después de nueve años de lucha debido a los temas de burocracia, hacía falta mucha documentación, pero hemos logrado conseguir que se realice esta actuación de 4 millones de euros. Esta obra es un orgullo, el haber puesto la primera piedra para su construcción ha sido un gran logro. El proyecto del pabellón también es para sentirse orgullosos, vamos a dotar a Deifontes de una instalación cubierta que tendrá gimnasio municipal, piscina, parque para calistenia, un complejo deportivo muy completo para jóvenes y grandes.

–¿Cuál sería el mensaje que le daría a los vecinos de la localidad de Deifontes de cara este nuevo proceso electoral?

–Muy simple, es una realidad que Deifontes está avanzando cada día más. Mejora continuamente en todos los sectores y se ha convertido en la envidia de otros municipios de la provincia, ya que antes éramos un pueblo olvidado. Mi mensaje es que se continúe con el mismo trabajo, yo tengo las mismas ganas de seguir peleando por mi pueblo, de ir hacia adelante y nunca hacia atrás. Avanzar cada día más dotando al municipio de los mejores servicios públicos para que todo el mundo viva en las mejores condiciones. Aquí no tenemos ningún tipo de política, trabajamos para el pueblo, ayudamos a la gente que eso es lo que nos motiva, nos mueve y nos preocupa. Deifontes merece lo mejor y nosotros hemos hecho todo por que así sea.

–¿Cómo describiría a su municipio para atraer turistas?

–Desde que estoy aquí en la administración del pueblo, hemos dotado a Deifontes de los mejores servicios, eso nos ha ayudado a promocionar a la localidad en diferentes escaparates nacionales e internacionales como Fitur. Contamos con muchos monumentos importantes y reconocidos, tenemos una gran variedad de rutas de senderismo y poco a poco vamos implementando la disciplina del ‘Mountain Bike’. Disponemos de varios hoteles rurales. Somos un pueblo de mucha agricultura, pero también apostamos mucho por el turismo y lo estamos dando a conocer a nivel nacional e internacional en estos últimos años.

–¿Cómo se va a cerrar esta gestión de cuatro años exitosos?

–La mejor forma de finalizar esta legislatura es seguir trabajando. Es verdad que por el tema de la pandemia hubieron varios proyectos que no se pudieron realizar, pero el programa electoral lo tenemos prácticamente cumplido. Hay una actuación que vamos a empezar ahora que es el Tanatorio del municipio, el cual, se ha dificultado por temas de papeleo, pero que se empezará en dos o tres meses. La pandemia nos ha obligado a atrasar este proyecto que demanda mucho la población, afortunadamente se ha arreglado el asunto y las obras echaran a andar.

–¿Cómo le gustaría finalizar esta entrevista?

–Me gustaría dejar un mensaje muy claro, Deifontes está avanzando cada vez más, que, a pesar de ser un pueblo de 3.000 habitantes, se está dotando de todos los servicios. La gente sabe que conmigo al frente, el municipio está en buenas manos, no los voy a defraudar, estoy disponible las 24 horas del día para cualquier asunto que necesiten. Tratamos a todos por igual y atendemos a cada uno de los vecinos del pueblo. Espero mantenerme cuatro años más, me motiva seguir ayudando a mi localidad, a mis vecinos y amigos. Quedan un par de proyectos que queremos terminar y que estoy seguro que van a a potencias a Deifontes dentro de la provincia granadina. Queremos seguir arreglando las calles y caminos del pueblo para que poco a poco el pueblo pueda llegar a tener esa calidad de vida que tanto se merece. Vamos cumpliendo de poco a poco y esperamos que los vecinos nos sigan brindando esa confianza que nos han dado a lo largo de estos años de administración.