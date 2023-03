"Allá donde se ofrezca un rasgo geológico, debe existir un buen servicio al turista como complemento"

El famoso paleontólogo y profesor de la Facultad de Sistemas Terrestres y Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Chonnam (Corea del Sur), Min Huh, ha visitado el Parque de las Ciencias de Granada y el Geoparque en una visita institucional oficial para buscar puntos de encuentro entre ambas entidades provinciales y el país asiático.

Huh, una eminencia con un amplio conocimiento de los dinosaurios, busca establecer líneas de colaboración entre su universidad y el parque interactivo granadino, así como preparar proyectos conjuntamente. Ha estado acompañado en todo momento por el director del Parque de las Ciencias de Granada, Luis Alcalá.

Granada Hoy ha podido hablar con el paleontólogo para conocer los proyectos en los que se encuentra trabajando y las líneas de colaboración que busca construir con Granada.

¿Qué espera de su visita al Geoparque Mundial de la UNESCO de Granada?

Estoy deseando conocerlo, sé que el Geoparque de Granada es muy significativo por sus rasgos geomorfológicos y sus formas de erosión. Me interesa visitar los fósiles de vertebrados de mamíferos y, además, tengo mucho interés en conocer el sistema de gestión.

Al margen de lo dicho, una cosa muy común en los geoparques aparte de la geología o el turismo en general, son las tradiciones locales, me gustaría comparar cuál es la gastronomía del Geoparque de Granada en relación a la que tenemos en el Geoparque de Corea.

¿Qué le ha parecido el Parque de las Ciencias de Granada?

-Es estupendo, maravilloso. He visitado muchos centros por todo el mundo, y este me ha causado muy buena impresión por las grandes exposiciones que tiene. Especialmente, he de señalar la disposición de los espacios, al estar los talleres en una planta superior cuando subes por la rampa puedes ver toda la exposición, que se sitúa en la planta baja. Además, en los talleres te explican los fundamentos de lo que has visto y se realizan diversas actividades.

En su campo de investigación de paleontología, ¿En qué sector está más enfocado?

Como investigador, fundamentalmente, estoy interesado en la relación de los dinosaurios con la geología. Pero, también quiero progresar en el conocimiento de los geoparques, y en establecer sistemas de gestión y de cooperación entre estos y otras instituciones como museos, asociaciones científicas o asociaciones locales.

Como experto en geoparque, ¿Cómo es la gestión de estos y la sostenibilidad del geoturismo?

Lo primero que suelo hacer antes de visitar un geoparque es entrar a la web y ver los sitios más relevantes de la geología, pero luego cuando ya estoy allí quiero comer bien y tener servicios. Los geoparques tienen, por una parte, la vertiente geológica y, por otro lado, la vertiente turística, por lo que, en mi opinión en los lugares de relevancia geológica, lo que nosotros llamamos “geositios”, es necesario que exista un buen servicio para que el turista complemente esa visita.

¿Hay algún proyecto de la UNESCO en el que ha participado que le haga real ilusión?

De todos los proyectos en los que he trabajado, lo que más ilusión me hace es un proyecto para el futuro en el que estamos trabajando, es un gran centro de interpretación sobre un geoparque global coreano en el marco de los Geoparques de la UNESCO.

¿De qué trata el proyecto?

La idea del proyecto es encontrar nuevos yacimientos de dinosaurios y más restos, y construir un gran edificio en el geoparque que se diferencie de los museos que ya existen sobre dinosaurios en Corea.

¿Cuándo verá la luz este proyecto?

El proyecto empezó hace dos años y está previsto para finales del año 2025, la idea es que se desarrolle el museo a lo largo de 5 años.

Ha participado en la evaluación del Geoparque Mundial de la UNESCO y misiones de revalidación, entre ellas Cabo de Gata-Níjar de España. ¿Cómo fue la experiencia?

Me fascinaron muchos de los sitios que hay en la línea de costa en el Geoparque Cabo de Gata-Níjar, tiene lugares muy atractivos. Es curioso porque esa zona es un parque natural y, a la vez, un geoparque. A veces el visitante no está muy seguro de si está en un distrito u otro, por lo que yo propuse que hubiera una mayor visibilidad y cooperación entre las figuras de parque naturales y geoparques.

Para mejorar la calidad de vida de la gente local hay que establecer relaciones con los sitios culturales, no solo promocionar la geología sino también la cultura y las tradiciones locales, para que el geoparque sea una herramienta útil de desarrollo.