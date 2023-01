Las Gabias debuta en Fitur 2023 con la presentación de su Pack Turístico

Las Gabias está de enhorabuena, es la primera vez que acuden a la cita que une a todas las provincias del país. Cada año, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se realiza para que las localidades puedan exponer sus mejores atributos y el municipio granadino no podía faltar a este evento tan importante.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha aprovechado este escaparate para revalorizar su marca. Así lo ha resaltado la alcaldesa del municipio, María Merinda Sádaba, quien destacó que "estar en Fitur 2023 es “fundamental para dar a conocer la ciudad y sus atractivos”. “El turismo es una oportunidad de generación de riqueza, de economía y de empleo, y no se pueden perder oportunidades para seguir avanzando. En Fitur hay que estar, porque si no estás es como si no existieras”, ha añadido la regidora gabirra.

La cita constituye un importante punto de encuentro para los profesionales del sector turístico y viajeros de todo el mundo. El espacio ideal para hacer contactos, conocer las novedades del sector y presentar el ‘Pack Turístico Las Gabias’.Ubicado en el pabellón 5, el de Andalucía, el Ayuntamiento está listo para conocer nuevos proveedores y clientes, fortalecer relaciones comerciales y multiplicar oportunidades de negocio. La alcaldesa hizo referencia, además, a la necesidad de mantener lo que identifica a la ciudad y lo que la distingue del resto. Eso es precisamente lo que se propone con el pack turístico diseñado, que da una visión general de La Gabias y sus potencialidades.“Las Gabias, además de estar situada en un enclave inigualable donde hay naturaleza y paisaje, a escasos kilómetros de Granada, es una ciudad con una gran riqueza patrimonial y cultural que se complementa con la posibilidad de practicar diversas disciplinas deportivas gracias a que cuenta con uno de los principales campos de golf y el Centro Internacional de Tiro Olímpico Juan Carlos I, lo que la hacen única en la provincia”, ha remarcado finalmente.

Durante la presentación también estuvieron presente el concejal de Turismo, Javier Bravo, y el de Seguridad, Abraham Guerrero.