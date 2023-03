Granada prevé pérdidas importantes en la producción de espárragos debido a la climatología

Pérdidas tras pérdidas. Esa es la mala previsión que hace UPA Granada después de constatar, en campo, las negativas consecuencias que ha tenido el frío y la escasez de precipitaciones en el cultivo del espárrago en la provincia.

Es por esto que el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha estimado una importante reducción productiva este año, "la segunda campaña de espárrago consecutiva con pérdidas, puesto que venimos de una merma considerable el año pasado".

Adversidades climatológicas que se unen, como en años precedentes según han destacado, a la falta de mano de obra y a los elevados costes de producción, lo que hace que, para muchas explotaciones, sea muy complicada la recolección. "Una recolección que, además, comenzará más tarde y terminará mucho antes. Un dato muy preocupante en una provincia como Granada, que es la principal productora de espárrago verde en Andalucía", ha remarcado.

“Las perspectivas de producción de espárrago no son buenas, entre otras cosas porque el secano sobre todo está muy perjudicado por la falta de lluvia. Y en cuanto al regadío la cosa tampoco pinta bien porque, a tenor de lo expuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, muy posiblemente no tengamos los riegos de apoyo que tanto necesita el cultivo del espárrago. El año pasado produjimos en Granada 30 millones de kilos de espárragos y ya supuso un 15% menos con respecto a una campaña normal. Este año, por desgracia, las pérdidas serán numerosas. Y si la climatología no lo remedia, nos vamos a encontrar con una campaña que comenzará tarde y que terminará pronto”, ha explicado Nicolás Chica.

A todo esto se une el hecho de que arranquemos una nueva campaña con falta de mano de obra. “Vamos a poner en marcha una iniciativa piloto para contratar trabajadores en origen, en concreto procedentes de Marruecos, para afrontar la fase de transformación del producto, la parte de los centros operativos. Y si la experiencia sale bien, el próximo año estaríamos hablando de contrataciones en origen para la recolección. Desde UPA Granada haremos cuanto esté en nuestra mano para llevar a cabo una campaña con la máxima normalidad posible”, ha concretado el secretario general de UPA Granada.

Además, Chica hace hincapié en que “los costes de producción siguen desbocados y aumentando de forma generalizada, especialmente la energía, el gasoil, el transporte y las materias auxiliares". En cambio, asegura que actualmente el agricultor percibe por un kilo de espárragos en torno a los 3,30 euros, mientras que el coste de transformación, logística y posicionamiento en el mercado supone otros 1,5 euros más.

"Sin embargo, los precios que el consumidor está pagando en el lineal se acercan a los 10 euros el kilo. A los agricultores no nos salen las cuentas ni mucho menos”, ha denunciado Nicolás Chica.