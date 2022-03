El IES Hiponova de Montefrío denuncian la falta de trabajadores en el centro

El AMPA y la asamblea de trabajadores del IES Hiponova, en Montefrío, enviaron ayer un comunicado a los medios de comunicación donde denunciaban "la falta de compromiso de la Administración competente por encontrarse en la actualidad con una plaza de ordenanza y otra de limpieza sin cubrir" en el centro. Según denuncian ambas partes, a la ya preocupante situación de falta de personal, se suma también la situación de pandemia que aún se vive, "ya que, ahora más que nunca, limpieza, desinfección y actividades propias de ordenanza cobran una mayor importancia".

De acuerdo al comunicado, "cada una de estas vacantes supone un 33% del total de trabajadores de cada uno de los puestos que el centro tiene concedidos (tres en ambos casos).

Esta situación no es sobrevenida, ya que ambos puestos llevan sin cubrirse alrededor de un año. A pesar de la necesidad de cubrir estos puestos, hasta finales de febrero, se había hecho oídos sordos a los escritos que se habían enviado desde el centro y desde el AMPA.

A finales de febrero y ante el descontento mostrado por familias y trabajadores, desde la Administración se afirmó que se cubriría el puesto de limpieza. Sin embargo, casi un mes después, "han comunicado que no se va a cubrir".

La comunidad educativa de Montefrío no comprende que "puestos de tanta importancia en una situación de urgencia como en la que nos encontramos no sean una prioridad". Asimismo, también ve "incomprensible no haber recibido una respuesta en tiempo y forma, así como la contradicción de que nos dijeran que se iba a cubrir y que no se haya hecho efectivo", explican en el comunciado

Para finalizar, los firmantes piden "que se haga efectiva la cobertura que se nos prometió en el puesto de limpieza y que se cubra la de ordenanza. Estamos dispuestos a movilizarnos para conseguir un derecho que nos pertenece a todos: profesores/as, alumnos/as, padres, madres y PAS".