IU denuncia que el área de Deportes programe videojuegos violentos

IU de Albolote ha denunciado que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, programa desde el área de Deportes juegos violentos. En concreto, una jornada de ocho horas para jugar al Fornite.

El juego, que está causando un brutal impacto en adolescentes, genera una fuerte alarma social por su potencial de adicción y promoción de la violencia, resaltan en un comunicado de denuncia.

La adicción a los videojuegos se cataloga ya como un trastorno por la OMS (Organización Mundial de la Salud). “Es preocupante que desde las instituciones públicas se promuevan estas actividades y supone una terrible contradicción con el trabajo que realiza la Comunidad Escolar en materia de Convivencia Escolar y Cultura de la Paz”, matizan desde IU, aludiendo a que Albolote “ha sido reconocido por la propia Consejería de Educación recientemente por su trabajo intercentros en la Red Escuela, Espacio de Paz”.

“El PSOE alboloteño demuestra su desgobierno sin que exista coordinación entre las distintas áreas y con un claro papel de intrusismo hacia el área de Juventud que lleva décadas trabajando por el uso de juguetes no violentos no sexistas”. “Desde IU Albolote no entendemos que la actual alcaldesa permita este tipo de actuaciones, siendo la responsable máxima de la toma de decisiones”, aseguran.

Según la concejal Lidia Milena, desde IU Albolote instan a la alcaldesa, Conchi Ramírez, “a que cancele esta actividad que nada tiene que ver con el deporte y que expone a la juventud a un ambiente tóxico. El trabajo debe ir encaminado a la protección de los menores y la creación de alternativas de ocio saludables que promuevan la educación en valores”.