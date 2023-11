Investigan una posible agresión sexual a una joven Guadix

La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación tras la denuncia presentada por una mujer en sus dependencias de Guadix, que ha afirmado que fue abordada por un joven en la noche del pasado sábado que habría tenido la intención de intentar abusar de ella.

La denuncia fue expuesta en redes el pasado domingo señalando la joven que un chico "vestido de oscuro con bragas y capucha intentó abusar sexualmente" de ella y le "agredió físicamente por la zona de la Presentación", recomendando a otras mujeres que no vayan "nunca solas a casa". "No soy la única a la que le ha pasado así que tened cuidado por favor", concluía.

ATENCIÓN CHICAS DE GUADIX⚠️Anoche un chico joven vestido de oscuro con bragas y capucha intentó abusar sexualmente de mi y me agredió físicamente por la zona de la Presentación. No vayáis nunca solas a casa. No soy la única a la que le ha pasado así que tened cuidado por favor 🙏