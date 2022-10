Jerez del Marquesado se planta ante una macrogranja "contraria al desarrollo sostenible, el turismo y la economía local"

Como en Fuenteovejuna, el municipio de Jerez del Marquesado busca crear unión contra la instalación de una macrogranja en el municipio, al considerar que atenta contra "el desarrollo sostenible, el turismo y la economía local", según explica César Triviño, portavoz de la asociación que se ha configurado en torno a esta polémica y que el próximo sábado 29 de octubre organiza una mesa redonda para dar a conocer la situación.

Según rememora Triviño, el pueblo descubrió la noticia "de casualidad", cuando una asociación que trata de instalarse en unos terrenos del municipio conoció de la existencia de la solicitud por parte de "un grupo multinacional fuerte" (desde la asociación declinan señalar a nadie) que quería asentarse en una granja abandonada cerca de dichos terrenos. Fue entonces cuando empezaron a saltar las alarmas.

La respuesta del Ayuntamiento, según explican desde la asociación, formada por una treintena de personas, fue transmitir un mensaje de calma, rechazando que se tratase de una macrogranja y asegurando que se trataba de "un centro de experimentación", asegura Triviño, quien pone en duda esta versión, pues el documento de solicitud habla de 749 cerdas, mientras que el mínimo para ser considerada una explotación intensiva es de 750. Más aún. El portavoz continúa afirmando que esas cerdas habría que sumar las "ciento y pico de reserva" y los berracos, además de la cantidad de animales que nacerían cada día y que desde la asociación cifran en más de 3.5000 al año.

Pero la polémica no acaba ahí. Desde la asociación ponen el acento en la gestión de los purines (residuos orgánicos) que se generen en la macrogranja y que terminarán por contaminar el suelo, el agua y el aire del municipio. Llegados a este punto, Triviño vuelve a hablar de economía local, asegurando que la asociación no busca crear conflictos ni persigue ningún tipo de enfrentamiento ideológico, de hecho en el municipio ya existen varias granjas extensivas "que conviven con total normalidad" y que crean empleo y espíritu de comunidad en Jerez del Marquesado, algo que no ocurrirá con las macrogranjas, que crean "empleos de mala calidad e inestables".

Por último y como buen entendimiento entre el municipio y la ganadería, Triviño pone como ejemplo la celebración este fin de semana, coincidiendo con la mesa redonda, de la feria agroganadera, donde se exhibirán los productos autóctonos de este municipio y los animales que pastan por sus campos.

Relación con otros municipios

El objetivo de la asociación es involucrar al mayor número de personas posible en su lucha, algo que se hace extensivo a otros municipios cercanos, cuyos representantes públicos están invitados a la mesa redonda de este fin de semana, para que conozcan la situación y puedan prestar su brazo en la lucha contra la multinacionales.

De hecho, Triviño pone en varias ocasiones a la comarca de Baza, cuyos municipios llevan varios meses manifestándose en contra de la instalación de estas macrogranjas, una lucha que ha vuelto a cobrar fuerza tras las declaraciones a este respecto de Garzón. De hecho, Triviño barrunta la hipótesis de que el enfrentamiento de esta comarca habría provocado que las empresas que hay detrás de este tipo de explotaciones pongan su objetivo en la comarca de Guadix.

Pero más allá de esto, municipios como Cuevas del Campo se han manifestado contra la creación de una macrogranja en su municipio, una lucha que comenzó hace cuatro años pero que entró en stand by cuando el proyecto quedó en pausa. Sin embargo, recientemente la Junta lo ha vuelto a poner en marcha, haciendo que los vecinos de esta localidad vuelvan también a arrancar motores.

Esta reactivación hace que la asociación también dude de la versión de su Ayuntamiento que, según Triviño, se encuentra en silencio administrativo, pero no tiene por qué ser siempre así, por lo que piden al Consistorio una "postura clara" respecto a esta polémica.