José Joaquín Prieto Mora, alcalde de Gójar: “Trabajamos con una reivindicación permanente para poner a Gójar en el mapa”

-Desde que tomó el cargo como alcalde del municipio de Gójar, ¿Cuál es su sentir en estos años de gestión?

–Cuando entramos en el Ayuntamiento el 1 de agosto del 2017 debido a la dimisión del alcalde anterior y en una votación donde obtuve el apoyo de todos los partidos de la oposición, iniciamos una política diferente, ya que eso es lo que necesitaba el municipio en ese momento. Había un pueblo dividido en el que la política no funcionaba para construir. Hemos conseguido quitarnos el Plan de ajuste de Hacienda que había por parte de la corporación anterior, eso aparte de todas las propuestas y proyectos que hemos realizado. Generamos también una política de convivencia para que la gente fuera militante de Gójar, siempre hemos dicho que el pueblo está primero indistintamente de los partidos políticos y no hay militantes de nada, nosotros tenemos vecinos y vecinas.

–Háblenos de esa política de cercanía. ¿En qué ha consistido y qué tan importante ha sido constituirla en Gójar?

–En esos primeros años de gestión empezamos con la mejora económica del Ayuntamiento y de la convivencia del municipio. A raíz de ahí, de esa línea de trabajo se consiguió tener mayoría absoluta en las elecciones del 2019 en donde seguimos con la misma línea de trabajo, la cuál estaba en ascenso hasta que se vio truncada por la pandemia. Esta situación lo que hizo fue potenciar esa convivencia, ese apoyo de vecinos y vecinas con esa sinergia y empatía para salir de una crisis tan grave, pero aprendíamos todos los días de cómo se tenían que hacer las cosas y hemos salido reforzados en esa línea de convivencia. Eso nos ha permitido seguir haciendo esa línea de pueblo. Un Ayuntamiento con la puerta grande y las paredes de cristal en el que todo el mundo pudiera entrar, se atendían a todos los vecinos. Nosotros no damos citas para atención, ni el equipo de Gobierno, conforme van surgiendo las cuestiones las vamos atendiendo. Hicimos un planteamiento participativo en donde todo el mundo tiene acceso a una lista de difusión del Ayuntamiento que recoge el sentir de 1.600 vecinos, tanto sugerencias como propuestas. Esa línea participativa que hubo desde el primer momento nos ha ayudado a mejorar. Al final hemos transformado las necesidades de nuestros habitantes en un programa de actuación en el que hemos conseguido retos que eran importantes.

–¿Cuál piensa que es la diferencia que ha marcado a su administración de la anterior legislatura?

–Sin criticar, ya que eso nunca lo haré porque dentro de este Ayuntamiento nunca se hablará mal de ningún alcalde o concejal que haya pasado por aquí. Soy heredero de todas las circunstancias malas y buenas. Más que diferencia, yo diría que lo importante es lo te he comentado antes, hacer partícipe al pueblo, esa parte para nosotros era fundamental, crear esa convivencia y atención directa con los vecinos y atender necesidades que venían desde tiempos inmemorables y que no se habían atendido. Que el presupuesto sirviera para atender a nuestros habitantes, a hacer un Ayuntamiento profesional para atender de la mejor forma a esas propuestas y necesidades del municipio. Potenciar el comercio, hacer de un pueblo que, en muchas ocasiones, se le denominaba pueblo dormitorio, lo cual me niego a reconocerlo, es un pueblo con entidad propia, ya que desde el Ayuntamiento hemos trabajado y seguimos trabajando para tener los servicios suficientes para que la gente no tenga que ir a otro lado. Era algo que echábamos de menos, entiendo que cada equipo de Gobierno tiene sus prioridades y las nuestras eran estas.

–Gójar tiene uno de los paisajes más bonitos de Granada, pero para Joaquín Prieto, ¿Cuál piensa que es su atractivo principal?

–En primer lugar es esa idiosincrasia de pueblo en el que todo el mundo es bienvenido. Estamos intentando tener esos servicios que nos permitan ofrecer una mejor oferta, es una reivindicación permanente. De hecho, se ha conseguido aumentar el número de médicos del consultorio, ya contamos con tres, también hemos subido en número de sanitarios de enfermería y seguimos reivindicando un nuevo colegio e instituto. Son las demandas que vamos haciendo para que la gente no tenga que salir del pueblo. Hacemos colaboraciones con todas las asociaciones, como la de comercio, al colegio le ofrecemos todas nuestras instalaciones, atraemos eventos para poder poner a Gójar en el mapa, seguimos ofreciendo servicios para hacer del pueblo un lugar atractivo para la gente de fuera y que la gente de aquí se sienta orgullosa.

–Alcalde, en unos meses son las próximas elecciones. ¿Cuál sería su mensaje para los ciudadanos de cara a este nuevo proceso electoral teniendo en cuenta que buscará reelegirse por segunda vez consecutiva?

–El mensaje es que queremos seguir construyendo el pueblo que entre todos estamos construyendo y “vamos a seguir haciendo pueblo” ese es mi lema de siempre. Vamos a seguir reforzando esa convivencia con los vecinos y vecinas para que colaboren con el Ayuntamiento y que con sus propuestas podamos construir una política mejor, ya que cuando las iniciativas son de los habitantes, al final las necesidades y servicios que se demandan se atienden mucho mejor. Por eso mi mensaje para ellos es que sigamos construyendo el pueblo entre todos.

–Como alcalde será difícil decantarse por algún proyecto en especial. ¿Cierto?

–Es correcto, no me puedo quedar con alguno. Esto es como cuando estás creando algo, inviertes muchas horas en proyectos concretos que cumplan las demandas de los vecinos y cada proyecto tiene un montón de horas de dedicación del equipo de Gobierno y no puedes distinguir las horas que dedicas a cada uno de ellos. Todos son importantes porque en el recorrido, los logros han significado bastante esfuerzo. Una de las demandas de hace mucho tiempo era poner césped el campo de fútbol del pueblo y ahora se está remodelando, además de la cubierta de una pista polideportiva, se está haciendo la atención al colegio con distintas actividades para que sea atractivo y fijar la población escolar infantil. El tema de generar aparcamientos gratuitos para que el comercio se potencie, eso se seguirá haciendo. El tema de mejorar los viales, la eficiencia energética, mejorar los parques recreativos. ¿Ves? Es imposible distinguir unas acciones sobre otras. Estamos desarrollando, no solamente actividades deportivas, sino también culturales, que abarcan todo el año. Creamos un Centro de Información para la Mujer durante esta legislatura, hay que hacer hincapié en que un municipio tan pequeño de 6.200 habitantes pueda tener un centro de información municipal a la mujer simplemente para el pueblo, eso es un logro que dice bastante, al igual que el tema de bienestar social para las familias. Hemos hecho una mejora integral de todas las áreas del municipio, estamos muy orgullosos de ello porque los vecinos contribuyen, el equipo de Gobierno trabaja y eso es fundamental, sobre todo, porque sin los funcionarios municipales sería imposible llevar a término nuestra labor. Planificamos y empujamos, pero realmente ese equipo muy profesional del Ayuntamiento en sus distintas áreas es el que ha logrado que podamos atender esas necesidades del pueblo.

–¿Su Gobierno cuenta con algún sello que haya caracterizado a esta legislatura?

–Lo dejaría en que tenemos una convivencia magnifica. Desde hace tiempo, nosotros lo que actuamos desde hace seis años es un plan para que todos los habitantes del pueblo se puedan cruzar por la calle con facilidad y eso no tiene precio. Hemos adquirido un nivel de vecindad importante en el que todos conviven con todos. Al final esa identidad única en Gójar, sin importar los partidos políticos, crea un ambiente en el que los habitantes se sienten orgullosos de su municipio. Un sentido de identidad con el pueblo que, además de ser algo bonito, nos ha dado una gran satisfacción que es impagable. Hay cosas que se hacen, que no se compran, se llevan a cabo y el haber conseguido este nivel de vecindad y este sentido de pertenencia es para sentirnos bastante orgullosos. Hay que seguir manteniéndolo y no dejar que haya otras líneas de actuación que vengan a contaminar al pueblo. Te darás cuenta que no es nada material, pero para mí tiene mucho valor.

–Se viene el cierre de esta administración. ¿Cómo se va a finalizar?

–Como la empezamos, seguiremos trabajando como venimos haciéndolo, cumpliremos con los proyectos que teníamos previstos y seguiremos con la misma constancia con la que entramos desde el primer día que asumimos este cargo. Hay que cerrar esta gestión con trabajo hasta el último día, si los vecinos consideran que debemos continuar, pues seguiremos trabajando por y para Gójar. Es la única manera en la que hemos visto que podemos ayudar al pueblo, atendiendo a los ciudadanos, a sus necesidades y propuestas. Empezamos trabajando por un pueblo para conseguir tener una identidad con Gójar y hay que seguir por esa línea en la que el municipio sea lo primero por encima de todo, eso es importante. Tenemos proyectos que tienen que ver con las Edusi de Diputación, como las mejoras del Centro Histórico, de la eficiencia energética del pabellón, las mejoras de lo que es una zona verde en torno al Barranco Hondo. Estamos renovando el campo de fútbol que era una de las demandas históricas del pueblo, el tema de infraestructuras, tanto de asfaltado, aparcamiento y cubierta de pista. Pero también hemos atendido la conciliación de la familia del municipio que es algo que era importante para nosotros, ya que no es solamente prometerlo, lo cual queda muy bien, sino que hay que actuar y hemos hecho propuestas como lo es la Coeduteca que viene desde la Concejalía de Igualdad que consiste en que cuando hay periodos no lectivos del colegio se pueda atender a niños que lo necesiten. Simplemente tenemos ese periodo de atención que consiste en que los padres dejan a sus hijos y ellos se van a hacer lo que quieran. Nos han reconocido a través de la Diputación de Granada con un Premio a la Igualdad por llevar a término la conciliación a través de este proyecto que cuando me lo plantearon me pareció muy interesante y que va a seguir hasta final de año.

–Con el corazón en la mano. ¿Es difícil ser alcalde?

–Se vuelve difícil en el momento que tienes la impotencia de no poder atender la demanda de forma inmediata de tus vecinos, pero el resto son satisfacciones. Es mucho trabajo, pero cargas pilas cuando los proyectos y planteamientos que se trazan finalizan con éxito, si cuajan y se ejecutan, esa satisfacción y sentimiento no está pagado. Ahora mismo la dificultad de ser alcalde viene de no poder atender lo que quieran los vecinos, sentirse huérfano de las administraciones, en este caso Diputación siempre nos acaba apoyando, pero cuando ves que hay ciertas administraciones que no te atienden, sientes cierta impotencia, te ves desamparado y es cuando se tienen que hacer esfuerzos, como pasó con la pandemia, había que sacar dinero de donde no había. Luego te das cuenta que no hay un respaldo y te duele porque no puedes atender a tus vecinos. La Junta apoyó a todos los municipios con menos de 5.000 habitantes y más de 20.000, pero a todos los que estábamos en medio se nos ignoró por completo y tuvimos que hacer frente a situaciones delicadas. La dificultad aparece cuando echas de menos la ayuda de los demás, pero nosotros siempre estamos para atender a quien lo necesite. Ahí en esos momentos es cuando es difícil ser alcalde porque ves que hay otras administraciones que pudiendo ayudar no ayudan. En el momento que no puedes ayudar a tu gente en sus necesidades es cuando se vuelve complicado el cargo. Yo nunca voy a engañar a la gente, si algo no se puede no se hace, seré honesto con los vecinos, así como esperábamos que las administraciones fueran honestas con nosotros y que nos ayudarán para poder atender a todas las necesidad nuestro pueblo, he ahí la dificultad, en la impotencia de no poder atender porque no hay soluciones y te sientes desamparado, el resto son satisfacciones y la gente te lo reconoce en muchas ocasiones.