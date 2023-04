José Carlos Ortega, alcalde de Huétor Santillán: “La solidaridad de los vecinos ha sido increíble”

–¿Cómo se siente con respecto a esta legislatura actual que usted preside?

–En primer lugar, estoy muy agradecido a los compañeros que me propusieron como Alcalde y depositaron su confianza en mí, no había tenido experiencia en la política y no conocía el funcionamiento de la administración local. Me llamaba la atención y me animé porque la gente joven tiene que dar un paso al frente e involucrarse en la política para mejorar el pueblo y la vida de los vecinos. Creo que estos cuatro años como alcalde han sido una de las mejores experiencias que he vivido. Si volviera al pasado, volvería a decir que sí. Faltan pocos meses para que el pueblo decida quién está y quién no. Hemos hecho un buen trabajo durando los cuatro años de mandato y continuamos sin descanso por los vecinos de Huétor Santillán y de Prado Negro. Es importante que un alcalde quiera a su pueblo, demuestre que día a día se trabaja para que puedan disfrutar de los mejores servicios e instalaciones, que se sientan arropados y bien atendidos ante cualquier necesidad. Es importante tener un Ayuntamiento eficiente y con menos trabas burocráticas.

–¿A qué cree que se deba qué Huétor Santillán sea un referente en Granada en los últimos años?

–Huétor Santillán es un referente en varios aspectos. En primer lugar, el Parque Natural Sierra de Huétor lleva su nombre al tener el mayor porcentaje de superficie en término municipal, es uno de los parques naturales más grandes de la provincia. Uno de los principales atractivos del parque es su facilidad de acceso, así como las numerosas pistas forestales que lo recorren, haciendo de él uno de los espacios naturales más visitados de la geografía granadina. A nivel cultural hemos crecido en estos cuatro años con importantes inversiones en Cultura, especialmente este último año, que se ha destinado 76.000 euros del presupuesto municipal, siendo un referente a nivel provincial. En Deporte no nos hemos quedado atrás, hemos realizado el Proyecto de Remodelación de la Pista Deportiva y entorno en C.E.I.P. Sierra de Huétor, reforma de los vestuarios del Campo de Fútbol e instalación de un parque biosaludable en el parque de La Era entre otras actuaciones. Contamos año tras año con la celebración del Trail Sierra de Huétor, con gran demanda y participación. Esta corporación apuesta por el turismo, esa importante visita turística que se ha dejado de lado años atrás, necesitábamos un impulso muy grande y creo que este equipo de Gobierno lo está consiguiendo con proyectos como la Construcción del Área Recreativa y la señalización de senderos. Actualmente hay un sendero en proceso de finalización. Cabe destacar el proyecto de un sendero que se iniciaría en el casco antiguo del pueblo. Igualmente se plantea un nuevo sendero que transcurre en un Camino Romano pasando por un puente romano en término municipal, proyecto con el que llevamos varios meses en estudio.

–¿Cuál es la mayor oferta que el municipio puede hacer a sus visitantes?

–Tenemos paisajes únicos y edificios muy bonitos como lo es la Parroquia de la Encarnación, construida en los siglos XVI Y XVII con importantes piezas escultóricas, pinturas al óleo y orfebrería. Construcciones como pilas de lavar utilizadas antiguamente y actualmente restauradas, el nacimiento del Río Darro, fuentes históricas, miradores, ubicados tanto en el casco antiguo del municipio como en el Parque Natural. Huétor Santillán tiene muchos atractivos que hacen del pueblo un lugar para visitarlo. Actualmente se está realizando un importante estudio sobre la arquitectura de Huétor Santillán.

–¿Qué actuaciones se van a realizar en este 2023 para cerrar su gestión?

–Respecto a actuaciones pendientes de ejecución tenemos varios proyectos que vamos a intentar por todos los medios dejarlos finalizados. Hablamos de obras de mejora del cementerio municipal, adecuación de alcantarillado y red de saneamiento, pavimentación y mejora de varias vías públicas. El proyecto insignia de este 2023 ha sido la construcción de un nuevo Consultorio Médico, llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y hemos conseguido la financiación para llevarlo a cabo. Como he mencionado anteriormente, la construcción del Área Recreativa. No hay que olvidar que en estos últimos años hemos realizado obras de mejora de saneamiento y pavimentación en Avda. Puente Nuevo, Calle Acequión, Calle Molino Alto, Calle Paz, Ctra. De Murcia, construcción de nuevos parques infantiles en la Casería, La Sotanilla y reforma del parque de la Fuencilla. Han sido muchos los proyectos realizados y pretendemos poder realizar muchos más. Destacar igualmente la gestión diaria municipal, cada año se han confeccionado nuevos presupuestos según las necesidades, aprobación de nuevas ordenanzas municipales, a nivel urbanístico se ha avanzado respecto a los planes de urbanismo, día a día se continua trabajando sin descanso.

–Un mensaje para los ciudadanos

–Palabras de agradecimiento a los vecinos del municipio, estos cuatro años han sido magníficos. Tener la oportunidad de conocer a mucha gente que no había tenido el gusto de poder tratar personalmente. Siento una gratitud enorme con el pueblo por estos años, la solidaridad de los vecinos ha sido increíble. No podemos olvidar que durante este mandato hemos vivido una pandemia, el Covid me ha impedido realizar muchas actuaciones, por eso solamente puedo expresar palabras de agradecimiento a toda esa gente que me ha apoyado en estos cuatro años. He sido una persona abierta, cercana con todos los vecinos y comprometida con mi labor como Alcalde. He intentado hacerlo lo mejor posible y agradezco a todos los vecinos de Huétor Santillán por su empatía y comportamiento. Por mi parte continuaré trabajando para ofrecer lo mejor a los vecinos del municipio. Continúo con las mismas ganas de trabajar y la ilusión del primer día, de poder seguir por otros cuatro años más para desarrollar nuevos proyectos por mi pueblo.