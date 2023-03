Juan Antonio Fernández Vaca, alcalde de Pedro Martínez: “Hemos contribuido a la mejora de la calidad de vida de los vecinos del pueblo”

¿Cómo valoraría esta gestión de los últimos años?

–La considero excelente, porque tras los primeros cuatro años como alcalde y los que estuve en los equipos de Gobierno anteriores como teniente de alcalde, me han valido para llevar a cabo proyectos muy importantes y necesarios para el municipio, que nos planteamos como objetivos en el programa y hemos cumplido.

–Cuando usted tomó las riendas de este gobierno municipal, ¿qué era lo que más le faltaba a Pedro Martínez?

–Asfaltos y acerados, barreras, alumbrado, espacios de ocio, recuperación del patrimonio, señalización vial, báscula de gran tonelaje de gran necesidad y muy demandada por los agricultores. Importantes reparaciones en saneamiento y red de agua en diversas calles.

–Después de estos cuatro años, ¿podría decirse que está orgulloso de su gestión al frente del Ayuntamiento

–Si, bastante, porque como he comentado anteriormente, he visto cumplidos los objetivos que me marqué al inicio de la legislatura, que han contribuido a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de mi pueblo.

–¿Cuáles son las acciones y proyectos que se han realizado a lo largo de esta legislatura?

–Hemos realizado varias mejoras a nuestro municipio. Empezando porque hicimos la compra y restauración del CINE LEDY, le hemos cambiado las luminarias del alumbrado público, obteniendo así, un ahorro energético muy importante. También hicimos el arreglo integro de la piscina municipal, la cual se encontraba muy descuidada y desfasada. Creamos un espacio saludable detrás del Centro de Salud y próximo a la Residencia de Mayores con espectaculares vistas a Sierra Nevada. Compramos la vivienda en la Calle Dr. Barraquer para eliminar el estrechamiento de la travesía de la A-325 Moreda-Guadix por Pedro Martínez, la cual dificultaba el paso de camiones y autobuses. Además, ha servido para la adecuación y posterior cesión a una niña con discapacidad y de recursos escasos. Hicimos la compra de los terrenos en la carretera de Guadix y realizamos las mejoras necesarias para adecuar el Espacio de Turismo Activo. Se ha continuado con la organización de grandes eventos deportivos como son las pruebas de BTT y Trail “Vuelta al Mencal”, que se realizan cada año en torno a las fiestas patronales de San Isidro que se celebran el 15 de mayo. En estas mismas fiestas, hemos puesto en marcha el año pasado la I Feria Agroalimentaria, la cual, ha tenido una repercusión comarcal muy importante para los empresarios y expositores de productos agroalimentarios que se dieron cita en la misma. También hemos adquirido los terrenos junto al Cementerio municipal para una posible ampliación e instalación de la depuradora. Se compró el terreno en la Calle Murillo para el soterramiento de la línea eléctrica desde el transformador hasta la salida del municipio. Durante esta administración se ha hecho la gestión de los cotos de caza municipales, con la consiguiente creación de empleo estable directo e indirecto. Se ha implantado una huerta solar junto a los pozos de extracción de agua potable para el ahorro energético y presupuestario. Por último en esta lista, creamos la báscula de gran tonelaje que era muy necesaria y demandada, ya que al ser un municipio muy agrícola y ganadero era algo necesario.

–¿Cuál es el proyecto más representativo que ha llevado a cabo?

–Por las características del Proyecto y su repercusión, tanto a nivel local como comarcal y provincial, sería la compra y restauración del CINE LEDY, ya que ha tenido una aceptación sobresaliente a nivel comarcal.

–¿Qué se debe hacer para que el municipio siga siendo un referente en Granada?

–Debemos hacer lo posible por poner todos los medios necesarios y facilitar con todo lo que esté a nuestro alcance para que las empresas sigan creando empleo, para que la población sea estable y aumente como en el último año que ha subido el padrón en 80 habitantes. A día de hoy hay 1.201 personas que están viviendo aquí en Pedro Martínez.

–Algún mensaje para los ciudadanos.

–Me gustaría comunicarle a mis vecinos que: desde el Ayuntamiento seguiremos luchando por mejorar los servicios y calidad de vida que hagan de Pedro Martínez un municipio acogedor donde vivir sea un placer.