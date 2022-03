Lanjarón pedirá a la Diputación de Granada su inclusión en los Planes de Infraestructuras Deportivas

La sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Lanjarón ha aprobado este viernes y por unanimidad la moción presentada por el grupo popular para reivindicar ante la Diputación de Granada el "grave perjuicio" ocasionado tras la exclusión del proyecto de una segunda pista de pádel de los Planes de Infraestructuras Deportivas (PIDE) de 2022, "ante la pasividad del diputado de Deportes y del presidente" del ente provincial.

Dicha moción recuerda que "en 2019 se solicitó la construcción de una pista de parkour que no se consiguió", misma suerte que corrió otro proyecto como el de las obras para la finalización del gimnasio municipal, presentado en 2021, o el proyecto para la segunda pista de pádel presentado en 2022. Además, recalca que "en 2020 directamente ni se convocaron estos planes. Por tanto, ni Lanjarón ni el resto de municipio de la provincia pudimos solicitarlo".

"Por desgracia, creemos que durante toda esta legislatura nuestro municipio no recibirá ayuda alguna por parte de la Diputación de Granada para invertir en nuevas instalaciones deportivas. No solo es que no se concedan las subvenciones, es que ya ni siquiera recibimos respuesta a las alegaciones presentadas para reclamar que se nos está dejando fuera de forma injustificada. Se entiende que el motivo no es otro que del gobierno municipal se encarga un partido político distinto al que gobierna en Diputación", añade la declaración.

La moción, aprobada por los dos grupos políticos representantes en el Pleno municipal, contempla acciones como dotar de una mayor cuantía económica estos planes para beneficio de Lanjarón y de otros municipios de la provincia, la variación del criterio de puntuación "obsoleto y caduco que siempre beneficia a los mismos municipios sin opción alguna" y que se dote de un plan especial de infraestructuras deportivas a nivel provincial.

Finalmente, el alcalde Eric Escobedo ha recordado que proyectos como el del gimnasio municipal se vieron retrasados precisamente "por la negativa de Diputación" al acceso a los PIDE de 2021