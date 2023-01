El alcalde de Loja convoca una concentración "pacífica y sosegada" para reclamar más seguridad ciudadana

Una nueva reunión tuvo lugar, durante este jueves, de la Junta Local de Seguridad. Los dos últimos incidentes con arma blanca que han dejado a dos vecinos en el hospital ha marcado los ánimos y los temas a tratar de la mesa de coordinación.

En la reunión se han podido apreciar dos puntos de vista; el primero desde el gobierno local y el segundo desde la policía, donde insisten en reclamar más medios ante hechos que entienden que no son aislados, y la de la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil, que afirma que Loja no vive una situación especial de inseguridad y su atención está cubierta.

Ante dos visiones diametralmente opuestas, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, afirma "no resignarse a que el municipio siga en ese camino" y es por ello que se hace eco de la petición de los vecinos y convoca para este lunes a las 18:00 horas una concentración "pacífica y sosegada" a las puertas del Ayuntamiento para reclamar más medios en seguridad ciudadana. En la misma se deberá leer un comunicado que se espera consensuar por todos los partidos políticos locales, toda vez que en la tarde noche del miércoles no se logró un acuerdo.

El alcalde del municipio busca así lo que pedía desde inicio de semana, "una unidad política y social" del municipio para reclamar más medios y coordinación en la lucha contra la delincuencia.

La medida se anunció tras hablar en esa Junta Local de Seguridad con la subdelegada del Gobierno de España en Granada, Inmaculada López, y el teniente coronel de la Guardia Civil, máximo representante del cuerpo armado en la provincia.

Camacho ha insistido en que los dos apuñalamientos en menos de 72 horas producidos en pasados días "no son hechos aislados" y que el municipio lleva padeciendo muchos años “una sensación de inseguridad con hechos que quedan impunes". El regidor reitera que la seguridad ciudadana es una prioridad de su gobierno "ya que sin ella no puede avanzar el municipio" pero insiste en que la competencia recae en exclusiva en el Gobierno de España, como marca el artículo 1 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

"No critico la labor de la Guardia Civil, ensalzo su labor, pero los medios con que cuentan para dar cumplimiento a su competencia son tremendamente insuficientes", aclara el alcalde y recuerda que son ya varios años los que no se cubren vacantes en el cuartel del municipio y que por ello hay muchos días a la semana en los que no hay patrulla permanente en las calles de Loja. Esa presencia, entiende Camacho, es necesaria en un municipio de más de 20.000 habitantes, con población diseminada y con un incremento de delitos.

"La realidad es que tenemos más robos, más ocupación de viviendas, más enganches ilegales y más violencia”, asegura Camacho que afirma que "no se resigna a ver estos hechos como normales mientras personas incívicas van ganando terreno".

Para el regidor lojeño es comprensible afirmar que Loja no es una isla al margen del país, y que existe un sistema muy garantista con los delincuentes, pero cree que eso no le esgrime en reclamar más medios. Camacho no comparte la visión de la subdelegada y el teniente Coronel que afirman que Loja no tiene un problema de inseguridad mayor al resto. “Nos traen una tabla Excel para decirnos que el municipio está ocho puntos por debajo de la media de delincuencia en la provincia y una vez más no reconocen los problemas que tenemos”, se contraria el primer edil que insiste en pedir más refuerzo en la plantilla de la Guardia Civil, más coordinación con Policía Local y más actuaciones contra el tráfico de drogas y otros delitos.

"O reconocemos la situación y ponemos remedio o será demasiado tarde”, exclama Camacho que recuerda que lleva muchos años pidiendo acciones de mejora y que la lealtad que se ha mostrado con la administración estatal no ha tenido sus frutos.

"Hacemos esta declaración pública con desesperación, nuestra obligación es pedir los medios necesarios para que los ciudadanos se sientan seguros”, reitera el regidor que añade que pone a disposición del Gobierno todos los medios con los que cuenta el consistorio. Camacho cree que aunque “vengan a decirnos que no hay ningún problema, todos los lojeños sabemos que esto va cada vez peor”.

Ante la dualidad de visiones de la situación, y la ausencia de compromisos en la mejora de la seguridad, Camacho afirma que buscará la unidad del municipio para reclamar esos medios. “No nos vamos a resignar a que todo se degrade”, afirma Camacho que invita a todo ciudadano que lo desee a expresar su opinión unido al consistorio en la concentración de este lunes 30 de enero. Por último, muestra todo su “apoyo y consideración” a los dos vecinos de Loja que permanecen hospitalizados y desea su pronta recuperación.