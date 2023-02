Loja inaugura el mayor centro deportivo urbano entre Málaga y el cinturón de Granada

Loja se convierte en todo un referente de la práctica deportiva de la provincia con un centro que ofrece más de una treintena de actividades. Las diferentes salas del edificio, unido a las piscinas cubiertas y las pistas exteriores, facilitan cumplir con los reclamos de la población de la comarca y municipios aledaños. Se ofrece opciones para todos los públicos con servicio específico según la edad, condición física u objetivo a conseguir.

Hay más de un centenar de horas semanales de clases dirigidas con un total de 2.000 plazas cada semana. Reseñar que el centro abre de lunes a domingo, por lo que es fácil adaptar su uso a la rutina diaria de cada uno. Además se puede reservar plaza en las clases en la misma jornada y de forma telemática, lo que permite disfrutar de las diferentes opciones existentes según nuestros horarios.

Las actividades se desarrollan en cinco salas: Sala Corpore, Sala Bike, Sala Activity 1, Sala Activity 2 y Sala Fitness. Al margen de ello se suma una zona de ludoteca, piscinas, cuatro pistas de pádel y dos de tenis. Se cuenta con servicio de aparcamiento, vestuarios y bar. Todo queda registrado en una pulsera de acceso y recogida de datos de uso de actividades. El funcionamiento del usuario queda contemplado en una aplicación que permite reservar las clases dirigidas el mismo día o con anterioridad, reservar una pista deportiva o encontrar plaza en nado libre.

Fue el pasado jueves 9 de febrero cuando abrió sus puertas pero es en esta semana cuando alcanza toda su funcionalidad.

Antes, desde el Ayuntamiento de Loja se ha querido inaugurar de forma oficial. Para ello se ha invitado a visitar el centro a representantes de clubes deportivos, asociaciones y diferentes colectivos. El acto ha tenido lugar al mediodía de este sábado dentro de un edificio que ya contaba con la participación de algunos de sus primeros socios.

Declaraciones

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, ha sido el primero en tomar la palabra. El edil ha sido uno de los máximos responsables de una obra que comenzó a gestionar el actual gobierno local en el año 2011. El camino desde ese año hasta la actualidad ha sido repasado por Ordóñez que ha comenzado afirmando que en ningún caso la obra se paró por falta de financiación o voluntad política sino por falta de cumplimiento por parte de la constructora. En ese caso ha recordado el litigio con esa empresa y lo que entiende como "poca empatía" de la Junta de Andalucía por reclamar la devolución de una subvención para el centro.

En ese calendario, que ha desgranado el edil, reconoce las deficiencias constructivas de la obra, la búsqueda de financiación local y la llegada de la pandemia una vez que desde el 2019 la nueva empresa constructora estaba en funcionamiento. En ese punto, de mejoras que se han incluido en el proyecto inicial, Ordóñez se ha acordado del director del Área de Deportes, Juan Nogales, del que afirma "ser el padre del centro como gran conocer del deporte en Loja". También reconoce la labor del resto de técnicos municipales que han logrado sacar adelante no solo las propias dificultades de la obra sino también los litigios con la anterior constructora y la Junta de Andalucía.

Tras un proceso también complicado de licitación de la gestión del centro, Ordóñez se ha emocionado al ver el proyecto finalizado. "Este proyecto es ilusión por una Loja próspera, la ilusión del desarrollo", ha comentado el concejal poniendo como ejemplo sus hijos y padres como lojeños que pueden disfrutar de este espacio para la mejora de su salud. Por último, ha reconocido que es un proyecto de ejemplo "para conseguir la Loja que los lojeños quieren".

La delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Granada, Matilde Ortiz, ha reconocido el trabajo que ha hecho el gobierno local. "Loja se ha puesto de referencia con este gran centro deportivo", comenta la delegada que ha destacado que es una labor del día a día del equipo de gobierno. En ese sentido ha admitido que los proyectos no salen con la velocidad que se quiere "dadas las trabas" que se encuentran, como ha sido ejemplo en este caso. Ortiz ha aprovechado para recordar las inversiones que va a realizar la Junta de Andalucía en próximas fechas como la Estación de Autobuses, las pantallas acústicas de Cuesta La Palma y el acceso por la avenida de El Taxi.

La importancia de la unión de todos para lograr los objetivos ha sido puesta de ejemplo por el alcalde, Joaquín Camacho, que entiende que el camino no ha sido nada fácil. "La inmensa mayoría de los lojeños hemos remado para lograr este objetivo", ha comentado el regidor que ha dado las gracias y se ha vuelto a disculpar por los retrasos en la apertura. "Hemos tenido aciertos y errores, y pido disculpas por las fechas que no se cumplieron por unas dificultades que no preveíamos y que debíamos de haberlas contemplado", ha comentado el edil que añade "un gracias enorme para las personas que lo han hecho posible". En ese punto se ha acordado de todos los concejales que han participado del proyecto, José Antonio Gallego y Antonio Campaña, y se ha acordado del anterior concejal de Deportes con el PSOE, Antonio Sanjuán. "Esto no es de este alcalde y equipo de gobierno sino de toda Loja", ha afirmado el regidor que también reconoce la labor de los técnicos municipales.

"Es el momento de que este proyecto se ponga a disposición de los ciudadanos" ha destacado Camacho y ha añadido que es "un proyecto dinamizador de la economía". Para el primer edil es ahora el momento de lograr estos proyectos tras años muy difíciles, y recuerda como durante la pandemia Loja fue ejemplo de unidad atendiendo a lo más prioritario. "En ningún momento se paró en seguir gestionando el modelo de ciudad", ha reconocido Camacho que ha hablado de más de una veintena de proyectos con fondos para su ejecución. Entre ellos ha hablado del ejemplo que va a ser el Parque Fluvial ‘Paseo del Genil’ y de las acciones para la mejora del centro histórico. "Tenemos que seguir transformando la ciudad con la unión de todos y el esfuerzo colectivo", ha afirmado.

Tras ello el regidor, junto con los concejales de Urbanismo y Deportes y la delegada de la Junta de Andalucía, han descubierto una placa conmemorativa que hace referencia al esfuerzo colectivo de la ciudadanía lojeña. Los asistentes han podido visitar el centro en sus diferentes espacios. Desde la gestión del mismo, trabajadores de Bpxport se ha explicado los diferentes formatos deportivos que se pueden realizar.