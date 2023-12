Luces y chocolate: Órgiva prepara una amplia programación para encender la Navidad

Órgiva está viviendo durante estos días un puente cargado de actividades programadas por el Ayuntamiento de la localidad. El arranque de los actos tuvo lugar con el acto del encendido del alumbrado navideño que estuvo presidido por el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, asistido por la pequeña y vecina Carmen Arenas Funes, que fue la encargada de accionar el interruptor. Para amenizar la tarde noche se llevó a cabo una Gran Chocolatada con dulce navideño para todos los asistentes a la Plaza García Moreno y gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres ‘La Otra Mirada’ y el personal voluntario de Protección Civil.

El miércoles 6, Día de la Constitución, a mediodía también tuvo lugar el acto institucional de esta efeméride con la actuación de la Asociación Musical Exoche de Órgiva, quienes interpretaron los distintos himnos. El alcalde en su discurso añadió que "los únicos titulares de derechos son las personas, cada una de ellas, no las regiones, ni las lenguas ni los partidos. Unos pocos, aprovechando las debilidades, están poniendo en cuestión la solidaridad entre españoles. Somos fuertes porque remamos juntos. Poner al timón a los que quieren hundir el barco y aceptar uno tras otro sus chantajes sólo nos puede llevar a chocar contra los acantilados del retroceso y la división. No puede haber recompensa para los desleales, no pueden cambiar las leyes los delincuentes ni quedar impunes los que volverán a violentar nuestro marco de convivencia".

También se llevó a cabo la entrega de placas a los ganadores y participantes del concurso de Belenes Navidad 2023/2024, a quienes los responsables municipales agradecieron "su talento y empeño por seguir manteniendo las tradiciones navideñas". Seguidamente los asistentes degustaron el exquisito jamón alpujarreño por gentileza de ‘Jamones Rosillo’ y consumieron el plato típico alpujarreño. Y ya por la tarde fue el turno del IV Concurso de Roscos Fritos, cuya ganadora, Mari Carmen Fernández, se llevó como premio un jamón y un lebrillo de cerámica. La fiesta continuó con la actuación del grupo de Música de Flamenco Pop ‘Los Tocayos’.

Las actividades continuarán este viernes 8, Día de la Inmaculada Concepción, a las 9.00 horas con el torneo mixto absoluto de pádel y a partir de las 10.00 horas con la ruta de senderismo circular por Bayacas, con salida y llegada a la Plaza Alpujarra, donde tras finalizar la ruta se llevará a cabo una visita guiada al Aula Cervantina. A las 13.00 horas los asistentes podrán degustar el exquisito jamón alpujarreño y a las 14.00 horas turno para el almuerzo a base de puchero de hinojos (5 euros el plato). Y por la tarde se estrenará la primera edición del Concurso de Pestiños con premio de jamón y lebrillo para el ganador/a. El grupo orgiveño ‘A Jopo’ será el encargado de amenizar la tarde.

Y el sábado 9 la programación continuará a las 9.00 horas con el torneo de Tenis Indoor en el pabellón municipal de río Chico. A partir de las 11.00 horas tendrá lugar el IV ‘Juve Órgiva’ en el parking municipal con colchones y atracciones gratis. A las 12.00 horas será turno para la Carrera Solidaria de la Mujer, cuya recaudación irá destinada a la Asociación ASTTA ‘Síndrome de Tourette’.

A las 14.00 horas habrá Paella Solidaria a beneficio de dicha asociación. Los actos del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción pondrán su broche de oro a partir de las 16.30 horas con la exhibición de la Escuela Municipal de Flamenco Fitness ‘Cristina Rosado’, y posteriormente con la actuación de Fernando de ‘Tú a Tú’