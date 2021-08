Maltrato animal en Granada: un investigado por abandonar a su yegua durante cuatro años

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 55 años, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de maltrato animal, al descubrir que estaba dejando morir a una yegua por no prestarle los cuidados veterinarios que necesitaba.

La patrulla del Seprona de Huéscar inspeccionó una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Freila y descubrió que entre los dieciséis equinos que allí había, una yegua en muy mal estado: presentaba una caquexia muy avanzada y una movilidad reducida por las lesiones que se le apreciaban en las patas traseras al no haberle cortado los cascos en años.

El veterinario con el que se puso en contacto la Guardia Civil dijo a los agentes que hacía cuatro años que no visitaba a los animales. El resto de los equinos de la explotación estaban en buen estado. La yegua, no obstante, por culpa de las lesiones que tenía en las patas traseras no podía pelear por la comida y estaba claramente desnutrida.

Los agentes del Seprona han constatado que el propietario de la yegua, presuntamente, estaba dejando morir al animal. Como quiera que este tiene la obligación de prestarle tanto asistencia veterinaria como procurarle la alimentación necesaria a todos sus animales, la Guardia Civil, ante la evidencia de que no era así, decidieron investigar al responsable por un delito de maltrato animal.

La Guardia Civil lleva a cabo una campaña denominada Yo sí puedo contarlo que tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias para la protección, ordenación y bienestar para los animales de compañía y se pide que se denuncien las conductas que atenten contra los animales domésticos de las que se tengan conocimiento.