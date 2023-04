Manuel Martínez Yáñez, alcalde de Beas de Granada: “Queremos atraer un turismo sostenible y familiar para nuestro municipio”

–Alcalde, ¿cuál es su sentimiento después de estar al frente del Ayuntamiento de Beas de Granada durante todo este tiempo?

–Han sido cuatro años fantásticos, sobre todo, este final de gestión, es verdad que hemos tenido que torear algunas situaciones. Pese a que hemos tenido esos dos años de pandemia, no dejamos de hacer cosas y de trabajar y estos dos últimos años la verdad que lo que se ha pretendido es hacer todo aquello que no se había podido hacer anteriormente e intentar llegar al final de la legislatura habiendo cumplido el máximo de compromisos que habíamos tenido con los ciudadanos. En ese sentido la verdad que ahora nos encontramos con muchas actuaciones que se han realizado en estos últimos dos años con otras muchas que no vamos a poder terminar porque el tiempo se nos acaba, pero pienso que el resultado es positivo. Todavía no hemos hecho público cuánto hemos cumplido del programa, pero estoy seguro que alcanzamos el 90% de esos compromisos. Estoy totalmente orgulloso de lo que hemos logrado en esta legislatura.

-¿Qué diferencia cree que esté marcando su administración a la de la anterior legislatura?

–Tomé las riendas de la localidad en 2011 y desde entonces nos propusimos una serie de objetivos, el primero en esa legislatura fue intentar que los ciudadanos de Beas de Granada tuvieran los mismos servicios que los de Granada. En ese sentido nos propusimos que el municipio tuviera una biblioteca digna, un gimnasio en condiciones, un teatro y unas aulas de formación, esa fue nuestra primera apuesta en cuanto a lo que son infraestructuras básicas con independencia de calles y demás. Lo que quisimos también era dotar al pueblo de actividades para animar a la gente a salir de sus casa, eso es algo que ha ido en crecimiento y te puedo decir que en estos últimos años y sobre todo, en esta última legislatura, contamos con dos, tres actuaciones al mes en el teatro, presentaciones de libros, la verdad que no te puedes hacer una idea de las actividades que el equipo de Gobierno ha realizado.

-¿Cuáles son esas actividades que se han realizado para los habitantes de Beas?

–Por ponerte un ejemplo, el día 27 de febrero hemos hecho la Gala de los Premios Blas Infante en conmemoración del Día de Andalucía, en donde se premió a instituciones y personas que, de alguna forma están ligadas con el municipio o tienen una importancia grande. Dicho evento culminó con la actuación de dos referentes del pueblo que están empezando su andadura por la música y también con la presentación de la Agrupación Musical de Beas de Granada. Creo que durante esta gestión hemos conseguido cubrir esa necesidad que la localidad necesitaba y exigía. En este mes de marzo hemos tenido grandes actuaciones de compañías de teatro como son la Rous y la XL. También tuvimos actuaciones musicales con un concierto de piano que ha sido un auténtico éxito.

-Háblenos de su segunda legislatura al frente del municipio.

–En esta segunda legislatura nos propusimos empezar a arreglar un poco las calles, porque Beas de Granada tiene un problema muy importante y es que es un pueblo que tiene un núcleo muy extendido. Hay carriles que no son calles y es por eso por lo que las actuaciones se enfocaron en arreglar ese problema ordenando esas zonas. Es una actuación que se ha ido aplazando porque siempre nos encontrábamos con problemas, trámites complicados y una nueva ley autonómica que nos ha paralizado que pudieramos aprobar definitivamente el Peugeot del municipio, algo que es fundamental. Hemos tenido que adaptar todo lo que teníamos avanzado a esta nueva ley, pero vamos a retomar este proyecto porque creemos que es importante, ya que habían carriles que cuando llueve se llenan de barro y es imposible andar por ahí. Iniciamos una serie de actuaciones para que en la medida de lo posible se arreglaran esas calles. Eso ha hecho un poco que pareciera que el centro se quedara abandonado y lo que hemos hecho precisamente en esta legislatura es volcarnos un poco en esa zona. En cuanto a infraestructura, le hemos dado un repaso importante al municipio y con los planes provinciales se va a empezar a licitar la obra de la tercer fase de la Calle Blas Infante que, para nosotros es fundamental, porque conecta una parte muy próxima a la entrada del pueblo con la Plaza de la Iglesia. Con esta obra evitaríamos, en gran parte, el tráfico que atraviesa por el centro. También nos hemos dedicado a embellecer el pueblo con la construcción de un parque infantil en el centro. Se han pintado varios grafitis en el municipio que le dan vida a los muros y fachadas que estaban un poco deterioradas. En el sector deportivo hemos construido una pista polideportiva nueva, una pista de pádel, una de skate, una zona de calistenia y ha salido a licitación la primera fase para la colocación de césped artificial al campo de fútbol. Todo lo que es el entorno del Parque del Lejío se va a transformar porque hemos iniciado una actuación que empezará a canalizar el agua y construir una laguna para naturalizar la zona con anfibios, flores y demás. En principio creo que se está haciendo una labor muy buena, pero hay que tener en cuenta que todo depende del presupuesto que tenemos y este municipio no cuenta con mucho capital.

-¿Qué tan importante es atraer a los turistas al municipio?

–Importantísimo, pero te diría que el turismo que queremos es el sostenible. En ese sentido nosotros estamos trabajando y fomentando lo que es el camino histórico que une a Granada con el Levante que era un camino que atraviesa el Sacromonte y termina en una calle que, precisamente se llama Camino de Beas y que conecta directamente con el inicio de nuestro municipio a través de todo el Río Darro por la Calle Granada y que finaliza por la Calle Guadix. Ese era el camino histórico y primero fue una calzada romana, después se convirtió en un camino para las carretas, de hecho, se han encontrado en algunos puntos de Beas restos de lo que podía ser una villa romana, aún no lo sabemos muy bien, también restos de tabulas y algunos restos de algún paso. Ese patrimonio lo estamos reivindicando porque ese camino se ha ausentado en determinados puntos de Granada y Beas. Es un camino muy tranquilo y se anda bastante bien por él. Queremos que ese turismo se lleve bien con el medio ambiente y que no de problemas. En ese sentido hemos puesto una serie de cartelería en el municipio en inglés y en español con diversas rutas de senderismo. Próximamente se va a presentar una guía de turismo que será un proyecto de información muy importante. Hemos visto que el turismo se está incrementando porque nosotros tenemos un camping en el municipio y además un aparcamiento de caravanas que ha empezado a funcionar hace poco y está teniendo mucho éxito. Queremos atraer turistas que no destrocen el entorno, que vengan a disfrutar la naturaleza, ya que hay que resaltar que una gran parte de nuestro término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Otra cosa en la que trabajamos es en el turismo familiar, queremos que las familias puedan disfrutar de ese entorno y hay senderos muy fáciles de recorrer para ellos. Estamos trabajando en el turismo de memoria histórica, queremos ponerlo en valor y en ese sentido queremos actuar en varias de las trincheras existentes a lo largo del término municipal.

-¿Qué proyecto piensa que representa a esta gestión?

–Me siento orgulloso de la Casa de la Cultura, ese fue el primer logro. Tenemos muchas cosas, pero ese es un gran proyecto que está dando bastante resultado en el municipio y junto a ello, porque se nos ha quedado pequeño, hemos tenido que añadir otro edificio que llamamos la Casa de las Asociaciones en donde está la Banda de Música, el Espacio Joven, una zona para manualidades y la escuela de música. Eso es algo para sentirse orgulloso, además del espacio deportivo que es una zona que nos está quedando muy bien.

-¿Cuáles son los proyectos que se llevarán a cabo en los próximos meses?

–Terminar la Calle Blas Infante, eso es fundamental, ya que evitaría mucho tráfico por el centro y junto a eso, terminar el espacio deportivo, nos queda el tema del campo de fútbol que se iniciará ahora y si se confirma, también remodelaremos la zona de los vestuarios. La laguna también es una de las zonas importantes. Hay otro proyecto que es un punto que se pondrá en el centro histórico con una de nuestras leyendas más tradicionales e históricas que potenciarán la cultura de nuestro municipio. Si conseguimos hacer estos proyectos para mi sería el mayor logro de esta legislatura.

-Con las elecciones a unos meses, ¿qué mensaje le daría a los habitantes de Beas de Granada?

–Les diría que confíen en nosotros, pese a las dificultades creemos que estamos trabajando bien por el municipio y que con ellos y su ayuda el pueblo en cuatro años puede estar totalmente cambiado. Agradecer la participación de todos los vecinos con el Ayuntamiento en todos los proyectos que se plantean y toda su gran disposición hacía estas actuaciones para poder sacarlos adelante y solucionar todos los problemas del pueblo.