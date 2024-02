Policía Local a 60 euros: ayuntamientos de Granada intercambian agentes mediante el pago de horas extra

La queja de la Policía Local de Maracena por la firma de un convenio entre su ayuntamiento y el de Granada para tener refuerzos policiales en el municipio ha pillado por "sorpresa" al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Maracena, Juan Quesada, que asegura que el comunicado enviado por los agentes en el que denuncian este convenio "no tiene razón de ser".

Según Quesada, la realidad que le llevó a pedir este convenio con Granada, un 'préstamo' recogido en la ley y al que recurren numerosos ayuntamientos para momento puntuales de falta de agentes, es que cuando llegaron al Gobierno tras las elecciones de mayo se encontraron que en Maracena, con 22.393 habitantes, tenía una plantilla de 23 policías cuando le corresponderían 35. Además, uno de ellos está en segunda actividad, por lo que no patrulla, por lo que se quedan en 22. Y en junio del año pasado se dieron de baja cinco policías, por lo que se quedaron 17, con derechos a vacaciones, bajas, permisos,... "Yo no sabía si eso iba a ir a más o no y que me viera en el situación de no poder cumplir con la obligación de seguridad en el municipio", asegura el concejal. Por eso en noviembre de 2023 comunicó al Ayuntamiento de Granada la solicitud sobre la insuficiencia de agentes y la petición de colaboración temporal.

Entonces se activó un mecanismo para la redacción del pertinente convenio que fue aprobado en Junta de Gobierno Local el 26 de enero y que a día de hoy, según confirma Quesada, no está firmado.

El concejal explica que los policías conocen de la existencia y legalidad de estos convenios ya que la propia Maracena tiene convenios firmados con unos cinco ayuntamientos, entre los que están Peligros, Albolote o Fuente Vaqueros, a los que presta agentes, de ahí el no entender el posicionamiento en contra de la Policía Local de Maracena. "Mi miedo es no llegar a cubrir el servicio pero que quede claro que mi prioridad son mis policías, los de Maracena", por lo que primero se organizarían estos con turnos extraordinarios para cubrir turnos y luego se recurriría a los de Granada si no se pueden rellenar servicios.

Porque los agentes van a otros municipios en sus días libres y quien se encarga del pago de esas horas extra es el ayuntamiento reforzado. En el caso de Maracena, incluso el precio de las horas extra de los policías de Granada es menor que la que pagan por servicio extraordinario en el municipio, por lo que les saldría hasta más barato.

Quesada ha aclarado que la intención no es contar con guías caninos, caballos o vehículos pesados como han dicho en su comunicado la Policía sino agentes de patrulla de base.

También ha hecho referencia a la denuncia del comunicado en el que aseguran que se va a privatizar la seguridad de determinados espacios. Quesada defiende que en otros municipios también se hace y que él lo planteó a los agentes para reforzar la seguridad en la ciudad deportiva de Maracena, que cuenta con "mucho movimiento y está abandonada en seguridad". También propuso en verano contar con esa seguridad privada en la piscina municipal, donde tienen que avisar a la Policía por problemas casi a diario. "Se lo dejé caer en una reunión pensando que era en beneficio suyo pero ha sido un planteamiento que no han entendido", ha dicho el concejal, que asegura que "no piensa perjudicar" a su policía y que si no quieren no lo plantearán.

Sobre el futuro del convenio con Granada, que insiste no está firmado aún, le gustaría mantenerlo y hablará con ellos para llegar a un acuerdo "por responsabilidad" sobre la seguridad en Maracena. Quesada, no obstante, habla de las diferencias existentes y que incluso se han puesto pegas en el Cuerpo a contar con más policías en comisión de servicio.

Un convenio que permite reforzar agentes entre municipios

La queja sobre el convenio entre los ayuntamientos de Maracena y Granada para reforzar con agentes de la capital el servicio de Policía Local maracenero ha llevado a preguntarse sobre esta figura legal que permite la colaboración entre administraciones para garantizar la seguridad en momentos puntuales.

¿Es el primer Ayuntamiento al que se 'presta' policía? ¿Cómo se hace? ¿Desde cuándo?

En la Junta de Gobierno Local del pasado 26 de enero se aprobó el convenio interadministrativo de colaboración entre ambos ayuntamientos para el refuerzo de policía local. Un documento consultado por este periódico en el que se sientan las bases de cómo es esta colaboración e incluso los importes por agente.

Se deja claro que en base a las leyes y se puede llevar a cabo la coordinación de las policías locales, figura recogida también en la Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía, donde recoge que los municipios podrán convenir con otros municipios andaluces que "los integrantes de sus cuerpos de la Policía Local, individualmente especificados, puedan actuar en su término municipal por tiempo determinado cuando por insuficiencia temporal de los servicios sea necesario reforzar la dotación de una plantilla". Un refuerzo que se hace por convenio del que se informa a la propia Consejería.

En el documento se detalla que para hacer frente "a los problemas de inseguridad ciudadana" que viene padeciendo Maracena, se solicita esta colaboración temporal con un número a solicitar por el Ayuntamiento de Maracena, donde se insiste en que no se tiene esa cifra aún y que se habla de pocos agentes.

Los agentes que prestan ese servicio se seleccionan a través de orden interna de la Jefatura de Policía Local de Granada y lo prestan "cuando se encuentren fuera de servicio en Granada", cuyo servicio "tendrá preferencia sobre el de Maracena", cláusula con la que se garantiza que no habrá falta de agentes en Granada, con una plantilla de más de 400 profesionales.

El Ayuntamiento de Maracena abona el precio por hora de los policías que presten sus servicios, que son de hora extraordinaria y oscilan entre los 60 y 39 euros de lunes a sábado en horario diurno para los agentes de los subgrupos A1 y C1, respectivamente. El servicio extra nocturno oscila entre los 56 y los 86 euros según el grupo al que pertenezca el agente. También se detalla en el convenio las tasas por los medios materiales (vehículo, grúa, caballos, perros, material) aunque en Maracena la intención no es contar con medios materiales de la Policía de Granada, pero se añade al convenio para completarlo.

Se indica que hay que informar en el mes anterior al inicio del servicio del número de agentes y previsión de horas que se llevan a cabo. El convenio tiene una validez de un año prorrogable anualmente hasta cuatro.

Otros municipios que piden ayuda a Granada

Ese mismo día en el que se aprobó el texto del convenio con el Ayuntamiento de Maracena se aprobó también otro convenio igual con el Ayuntamiento de Montefrío, que también ha solicitado refuerzos por "la situación de inseguridad ciudadana y el crecimiento de la tasa de delincuencia que se ha venido produciendo en nuestro municipio", lo que sumado a las bajas y jubilaciones, ha hecho que cuenten con solo tres agentes en activo de los ocho que configuran la plantilla, un número "totalmente insuficiente incluso para el mantenimiento de los servicios ordinarios". Un convenio que es igual al de Maracena en cláusulas y precios.

Y no son los únicos ni se hace solo ahora. En 2022 el entonces alcalde Paco Cuenca firmó un convenio similar con Iznalloz y hay otros municipios que han pedido la colaboración de la Policía Local de Granada.