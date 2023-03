María de Fátima Gómez, alcaldesa de Alfacar: “Hemos puesto en valor y enriquecido nuestro patrimonio histórico y cultural”

¿Cuál piensa que ha sido el cambio más significativo que ha tenido Alfacar en esta última legislatura?

–Sin dudarlo, te diría que es la puesta en valor del patrimonio y con diferencia. Este Gobierno ha apostado por resaltar todo lo que tenemos en Alfacar, nos lo encontramos todo destrozado y descuidado. Hemos puesto en valor el Sanatorio de Berta, la Casa de la Tablilla como punto de información de entrada a la sierra. También hemos descubierto y apostado por unos baños árabes, algo que será muy importante para la próxima legislatura. La verdad que estamos realizando una infinidad de proyectos, las trincheras de José Antonio, el Campamento del Alfaguara, la clave ha estado en poner en valor nuestro patrimonio, ese ha sido una de los cambios más significativos que ha tenido esta administración con respecto a otras legislaturas. En estos cuatro años hemos gestionado un Gobierno muy participativo, no solamente eso, sino que también nos hemos dotado de formas para saber la opinión de la gente mediante reuniones en los barrios, encuestas participativas y votaciones en urna. Es decir, ha sido una legislatura que ha atendido a todos los sectores, pero siempre fomentando la participación ciudadana.

-¿Qué valoración haría de esta última gestión que usted ha tenido el placer de presidir?

–Muy positiva. Hay que tener en cuenta de que cuando empezamos la legislatura, al poco tiempo nos encontramos con el mazazo del confinamiento. No hay que olvidar que hace tres años a estas alturas estábamos desinfectando calles, intentando ayudar a los mayores que no podían salir a la compra, repartiendo libros para los colegios de niños que estudiaban fuera de Alfacar, organizando reuniones por videoconferencia. Todo el mundo actuaba con un desconocimiento de lo que representaba esta pandemia. Sin embargo, logramos superarla y salir adelante, pero no obstante, cuando estábamos repuntando, nos encontramos con otro gran problema como lo fue la subida de los precios, la cual, nos ha dificultado terminar algunos proyectos para esta legislatura. Aún con todos estos contratiempos puedo asegurar que ha sido una gestión exitosa, ya que hemos podido sortear todos estas dificultades, que sinceramente, han sido muchas y no las esperábamos en lo absoluto, sin embargo, hemos sabido reaccionar. Estuvimos apoyando a quienes más lo necesitaban, articulando ayudas para todos los distintos sectores de la población. Por eso mi valoración es muy positiva, aunque nunca estamos a gusto, siempre es importante tener expectativas de poder hacer más cosas para el municipio, no somos conformistas.

-Alfacar cuenta con muchos atributos, pero para usted como alcaldesa, ¿Cuál cree que es el mayor atractivo del municipio?

–El principal atractivo es su gente. El pueblo cuenta con una gran diversidad de restaurantes y está rodeada por ese parque natural de la Sierra de Alfaguara que es la que nos ampara. Antes hablamos del patrimonio y cultura que nos representa como pueblo y arrastramos. Esas costumbres y tradiciones que seguimos conservando. Tengo que resaltar el gran trabajo de la Comisión de Fiestas que nos ha ayudado a recuperar una celebración de Alfacar que no existía y que ahora ya forma parte de nuestro patrimonio cultural. Contamos con una prueba benemérita Trail que es única en toda España y que ahora puntúa no solamente para el Campeonato de Andalucía, sino que va a ser sede del Campeonato Nacional de Pruebas Militares. El clima también es un gran atractivo, ya que en verano el fresquito y las terrazas dan mucha vida a los habitantes y visitantes. Alfacar es un pueblo muy cercano a Granada dentro del Área Metropolitana, pero con una forma de vivir muy característica. muy de pueblo, todos nos conocemos y se vive muy bien, acompañando y adornando por nuestro pan, por nuestra gente, por nuestra sierra, por nuestras costumbres. Alfacar es un sitio magnífico para venir los fines de semana y disfrutar de toda nuestra gran oferta que tenemos para ofrecer.

-¿Cuáles son los proyectos más importantes que se han realizado durante esta gestión?

–Además de la puesta en valor y la mejora de todo nuestro patrimonio, estamos inmersos en dos de los grandes proyectos de este municipio para los próximos años. Ahora mismo estamos a caballo para la terminación de un edificio para la música que constituye a una de nuestras señas de identidad, tanto por nuestra banda de música, como por nuestra propia escuela, esta es una apuesta muy importante y consolidada de este Ayuntamiento. Luego también estamos inmersos en el inicio de un edificio que va a ser un Centro de Interpretación del Pan, hemos encargado un proyecto que está prácticamente terminado y que vamos a enseñar a nuestros vecinos, vecinas, colectivos y asociaciones. Pronto iniciaremos las obras de asentamiento del propio edificio que es una casa antigua del pueblo, se empezará por arreglar las cubiertas y luego eso dará a seguir trabajando en la consolidación del mismo. Por último, se pondrá en marcha este Centro de Interpretación que será único y que ya nos hacía falta para que la gente pueda conocer nuestra tradición del pan, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara? ¿Por qué el pan de aquí tiene esas características y es tan bueno? Esos son los dos proyectos que ahora mismo cabalgan entre esta legislatura y la nueva y que muy pronto verán la luz.

-¿Qué mensaje le transmitiría a los habitantes de la localidad de cara a estas próximas elecciones?

–Que confíen en nosotros otra vez. Hemos demostrado en los últimos ocho años que no nos achanchamos ante nada, siempre encaramos los problemas y damos respuesta a los vecinos. Cuando un ciudadano llega al Ayuntamiento a pedir ayuda, si está en nuestras manos, lo hacemos. Gobernamos para todos y al final van a estar en buenas manos, si confían en nosotros, en el grupo de personas de hombres y mujeres que me van a acompañar en esta ocasión a las próximas elecciones. Le pido al pueblo que nos tengan confianza, les aseguro que Alfacar estará protegido en todas sus diversidades.

-¿Cuáles serán los próximos proyectos que cerrarán esta legislatura?

–Aparte de los dos grandes proyectos antes mencionados del Centro de Interpretación del Pan y el edificio para la música, tenemos en mente abordar una de las grandes necesidades de este municipio que es un pabellón cubierto. Alfacar se ha convertido en un referente en el sector deportivo, no solamente organizando pruebas de nivel nacional, sino acogiendo la Vuelta Ciclista que más pronto que tarde queremos que regrese a nuestra Sierra de la Alfaguara. Es tanto el deporte que se practica aquí y de distintas disciplinas, que ya era necesario contar con un pabellón cubierto, es una necesidad imperiosa y que nos permitirá ofrecer las mejores instalaciones a estos deportistas. La climatología de Alfacar hace que hacer deporte al aire libre pueda ser un poco tedioso en los meses de invierno, necesitamos una instalación adecuada y cubierta para que todos los deportes que se practican en el municipio se puedan realizar sin ningún problema. Esos son nuestros grandes retos de cara al cierre de esta gestión.

-A día de hoy, ¿Cuál es su sentir como alcaldesa de Alfacar?

–Me siento muy contenta porque hemos podido terminar una legislatura difícil. Ha sido muy complicada. Cuando empezamos esta gestión con una mayoría de nueve concejales, nunca imaginamos que estos cuatro años podían ser tan duros. Ha sido un proceso en el que nos hemos encontrado con muchos problemas, la mayoría se han podido sortear, otros han tenido que esperar, pero desde luego estoy contenta porque hemos podido salir y además con mucha gente que iba a quedarse por el camino y al final ha logrado salir adelante. En ese aspecto me siento feliz, pero no soy conformista, siempre pienso que se hubiese podido hacer más, muchas veces me pregunto que hubiera pasado de haber hecho las cosas de diferente manera. Al final ese propio inconformismo nos va a ayudar a superarnos en los próximos años y a permitirnos hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos hecho en estos años.

-Alguna otra cuestión que nos quiera contar

–Simplemente quiero expresar que nosotros vamos a seguir en la línea de participación, una muy activa en la que siempre escuchamos a los vecinos y vecinas. Montamos y desarrollamos nuestro presupuesto municipal contando con ellos. Además, dentro de ese presupuesto hay subvenciones económicas para las asociaciones que en definitiva enriquecen con actividades nuestro municipio, vamos a seguir manteniéndolas. Por supuesto que intentaremos por todos los medios perfeccionar todas aquellas cosas que consideramos que están en una fase embrionaria o incipiente y que con esta próxima legislatura vamos a poder afianzar y consolidar. Simplemente quiero hacer un llamamiento a la gente, pedirles que de alguna manera sigan confiando en nosotros porque tenemos un proyecto serio, comprometido, muy importante y ambicioso para hacer de Alfacar un municipio de referencia y de ejemplo, que solamente se hable de él por cosas buenas y que no haya un pero y ningún reproche a estos últimos años que nosotros hemos estado al frente de este Ayuntamiento.