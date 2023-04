Miguel Pérez Jiménez, alcalde de Castril: “Somos el segundo municipio más visitado dentro de la provincia granadina”

–¿Cuál sería su valoración de esta última administración que está a punto de terminar?

–Muy buena, hay que tener en cuenta que han sido cuatro años en los que hemos consolidado los proyectos que iniciamos desde que entramos a este Ayuntamiento en 2011. Estoy orgulloso de decir que nuestros vecinos ya cuentan con agua de calidad, que nuestros mayores ya pueden acceder a una atención inmediata y que nuestro pueblo, hoy por hoy, tiene los mejores servicios públicos y cuenta con una gran infraestructura, tanto en calles, carreteras y caminos. Además, en estos cuatro años nos hemos volcado a potenciar la promoción turística y eso ha convertido a Castril en un destino muy atractivo para los turistas. La gestión ha sido muy buena, pero aún queda mucho trabajo por realizar, queremos que Castril tenga lo mejor.

-Alcalde, cuando usted asume el cargo en el 2011, ¿qué era lo que más le faltaba a Castril?

–Una de las cosas que no había en el pueblo y que al entrar nos encargamos de mejorar era la atención a nuestras personas mayores. Para nosotros era muy importante que nuestros vecinos con más edad pudieran acceder a una atención inmediata. Antes no era así, las personas mayores no eran atendidas a tiempo debido a la Ley de Dependencia que demoraba el proceso. Se tenía que esperar casi dos años hasta que saliera la resolución. Este proceso siempre ha sido lento, pero a día de hoy, el servicio ha mejorado mucho, contamos con gente en el Ayuntamiento que se encarga de atender a estas personas de manera urgente gracias a nuestro Plan de ayuda de Mayores que hemos implementado. Otro de los problemas más graves eran los cortes de agua periódicos debido al mal estado de la tubería que teníamos. Hemos construido una nueva tubería de fundición que asegura la calidad del agua para el consumo humano y que también moderniza nuestro regadío al hacerlo más eficiente y más productivo. Con esto ya no tenemos los cortes continuos de agua que había en años pasados. La red de caminos ha mejorado mucho, estaban en muy mal estado, hemos implementado una primera fase de echar zahorra, que como sabes, es un firme de compactación con diferentes tipos de tierra y grava, ahora esos caminos los estamos pasando a asfalto, lo cual, ha provocado que la mejora sea muy importante en toda la red vial de Castril. Desde el punto de vista cultural y turístico, hemos apostado por reiniciar la industria vidriera, con talleres de formación periódicos. La proyección que tiene Castril a nivel turístico es cada día más grande y eso es gracias a la gran apuesta que hemos hecho por el turismo y por la difusión en diferentes medios de comunicación, aunado también a la estrategia de modernización en la cual, se han implementado las mejores tecnologías para potenciar nuestro sector turístico.

-Después de todo este tiempo al frente de Castril, ¿podría decirse que está orgulloso de su gestión?

–Por supuesto que sí, las mejoras son palpables y muy importantes. Castril va mejorando día con día. Estoy muy orgulloso de esta gestión, sobre todo, porque hay que reconocer que nos ha tocado vivir una pandemia y eso supuso un parón económico, de turismo en los primeros dos años. Ahora en este último año nos ha tocado el tema de la subida de precios generalizados, el asfalto, la fundición dúctil de la tubería, materiales diversos, todo eso ha hecho muy difícil nuestra labor y más con el presupuesto que tenemos para abordar la cantidad de obras y proyectos que tenemos pendientes. Todo el mundo sabe que nos encontramos en un episodio histórico complejo y si no se pudo hacer más es porque la situación tan grave de la crisis no nos lo permitió.

-¿Cuáles son las acciones y proyectos que se han realizado a lo largo de esta legislatura?

–Pues como te comenté anteriormente, para nosotros los proyectos más importantes han sido: la tubería de fundición que fue construida para arreglar el problema de los cortes de agua, estamos ya en la última fase de este proyecto. Hemos sacado muchos kilómetros de esa tubería del valle y eso ya nos asegura esa calidad del agua que necesitábamos, nos queda una última parte, no superior a dos kilómetros, pero que realmente no se puede abordar ahora de inmediato debido a la subida de precios abismal de los materiales. Los mayores tienen totalmente asegurado su cuidado mientras les llegan las resoluciones de la Ley de Dependencia. También lo que es la promoción del pueblo con el embellecimiento que hemos realizado, esa difusión ha convertido a Castril en uno de los destinos más buscados en toda la provincia de Granada, solamente está por detrás de Soportujar. El pueblo tiene unos recursos naturales y un valor cultural que lo hacen único. Hemos plantado más de 3.000 flores en las calles para convertir a Castril en un destino turístico muy atractivo. Ahora estamos haciendo un trabajo de difusión muy importante, hemos estado en Fitur, nos promocionamos en las diferentes redes sociales y en diversos eventos, eso atraerá muchos turistas a nuestro pueblo y a la vez, esos turistas atraerán a más gente para que nos visiten.

-¿Castril es un lugar único, ya lo decía José Saramago que es de los pocos lugares que tienen un río con su nombre, pero ¿qué otros atractivos tiene el municipio? ?

–Es de los pocos ríos que tienen el nombre del pueblo, ese es el caso del río Castril y es importante porque es el vertebrador de todo el Parque Natural. La gente viene porque ve un curso del agua limpio con un caudal muy importante. Pero también a nivel natural tiene varios arroyos de agua, es algo precioso porque tiene mucha diferencia de la zona del valle hasta la zona de alta montaña, ya que hablamos de unas características más bien pirenaicas del sur de la Península Ibérica, una zona húmeda con respecto a la que nos rodea, con precipitaciones muy superiores al altiplano de Granada. Luego tenemos nuestro pueblo que es algo histórico, tiene interés cultural, la peña es monumento natural, el Castillo Nazarí está restaurado y es un castillo fronterizo entre el reino de Granada y el avance castellano, una zona de conflicto y continua refriega hasta que cayó en manos de los cristianos, pero es una zona de línea y de enfrentamiento importante. Tenemos también una rica gastronomía, con comidas que tienen sus raíces en la nazarí, la árabe, harina, dulces con muchas especies, un alto repertorio de bebidas de la zona y el cordero segureño, de ganadería local que tiene fama internacional. Castril tiene de todo, gastronomía, arquitectura, paisajes y un patrimonio histórico y cultural muy importante. Por si fuera poco tiene parque, una parte del Natural y otra del Geoparque con todo el potencial de cuevas muy bonitas en la zona de Almontaras y Fuente Vera, eso supone un enriquecimiento en turismo rural y un plus económico a nuestro municipio.

-¿Qué se debe hacer para que el municipio siga siendo un referente en Granada?

–Las líneas están trazadas, vamos por buen camino, Castril se sustenta en tres pilares básicos: el primero es la ayuda a nuestros mayores con un buen servicio, hay que seguir apostando por ello, ya que ellos son fundamentales porque nos han dejado un legado de esfuerzo y de cultura, lo mínimo que se merecen es el cuidado en el último tramo de vida. La segunda pata del banco de nuestro Gobierno es la infraestructura, hemos apostado muy fuerte por mejorar nuestra red de caminos, de cimientos, de agua, las calles del pueblo. En fin, una mejora generalizada en la red viaria, en ofrecer un agua de calidad para nuestros vecinos y para poder regar nuestras tierras de forma eficiente. Y por supuesto, la tercera es la protección del medio natural, se está defendiendo a nuestro río como el último del sur de la Península Ibérica bien conservado. El Mirlo Acuático, el Martín pescador, trucha común. Un río del norte de la península pero en el sur, seguimos apostando por ese apartado, ya que hay que conservar ese valor para las siguientes generaciones, pero no es solamente conservarlos, sino que también promocionar los valores naturales, culturales, arquitectónicos que tenemos, porque eso atrae a la gente y ese flujo de visitantes que está entrando en Castril últimamente es muy superior al de hace cuatro o cinco años. Queremos que sea un plus más a los sectores indispensables del pueblo que son la ganadería y la agricultura, yo le agregaría el turismo también. Recomiendo, por si entrara otro grupo político a gobernar, que realmente sigan con estas líneas trazadas y si pueden mejorarlas estaré encantado porque siempre lo que se haga para nuestro pueblo es algo bueno.

-¿Con qué proyectos se cerrará esta legislatura?

–Estamos terminando la última fase de la tubería, la de abajo, en donde más presión había y estamos pendientes de Confederación. La red de caminos seguimos arreglándolas, ahora nos van a llegar ciertas ayudas de distintas administraciones. Estamos arreglando varios tramos de camino con asfalto y vamos a seguir haciéndolo con muchas zonas. También a los que dan acceso a pedanías y pequeñas cortijadas aisladas. El crecimiento del pueblo sigue adelante, el otro día tuvimos al delegado de turismo y se quedó maravillado, ya que hemos hecho una importante inversión en turismo y cultura para la mejora del embellecimiento del pueblo, está ya terminada esa fase. En Almontaras también se está actuando, por ejemplo con la pista polideportiva cubierta que es bastante importante. A nivel de Fuente Vera también hemos arreglado los caminos, toda la periferia. Ahora tenemos una gran cantidad de proyectos que tenemos parados por tema de trámites burocráticos y vamos a intentar ejecutarlos, no para mayo, que son las elecciones, tenemos trabajo para los meses de octubre y noviembre, muchos proyectos y mucha ilusión.

-Algún mensaje para los ciudadanos de cara a este proceso electoral.

–Uno muy corto, nuestro grupo y equipo de Gobierno está más fuerte y preparado que nunca. Llevamos más de diez años de gestión municipal y eso convierte a nuestro bagaje en algo muy amplio y que ha mejorado con el paso del tiempo. Decirle a los vecinos que tienen un equipo de Gobierno que está gobernando muy fuerte y que tiene muchos proyectos por realizar. Una cosa muy importante es que nos seguimos manteniendo unidos, el grupo está muy compenetrado, tenemos la misma ilusión del primer día y es la de seguir trabajando por Castril.