National Geographic elige Montefrío como uno de los mejores lugares del mundo para visitar en 2022

La prestigiosa revista de viajes National Geographic ha vuelto a poner sus ojos en el municipio granadino de Montefrío, eligiéndolo como uno de los mejores lugares del mundo Best of the World para visitar durante el año 2022.

En su cuenta de Twitter (que tiene casi 27 millones de seguidores), la revista de viajes ha publicado una espectacular fotografía de la Iglesia de la Villa, firmada por el fotógrafo Juan Carlos Fajardo, recordando que la propia publicación ya eligió Montefrío en 2015 como una de las 10 ciudades del mundo con las mejores vistas.

"Uno de los pueblos más conocidos de Granada es Montefrío, reconocido por National Geographic como uno de los 10 pueblos con mejores vistas del mundo. Ver caer el atardecer sobre sus magníficos edificios medievales, no hay duda de ello #BestOfTheWorldChallenge", reza el tuit publicado por la revista.

One of the most well known towns in Granada is Montefrío, recognized by National Geographic as one of the 10 towns with the best views in the world. Watching dusk fall over its magnificent medieval buildings, there is no doubt about it. #BestOfTheWorldChallenge pic.twitter.com/wtdtqt6YOz