Ofrecen 370 autobuses de transporte de viajeros para colaborar en la vacunación en Granada

Las empresas del transporte de viajeros de Granada, a través FEDINTRA, la Federación de Transporte de Viajeros de Andalucía, ha ofrecido sus vehículos y sus profesionales para cooperar en el proceso de vacunación. Son muchos los autobuses que están parados y pueden ser útiles para una tarea tan compleja, como es la inmunización de toda una población en plena situación de emergencia sanitaria.

La provincia de Granada cuenta, al menos, con 370 vehículos, según sus estimaciones, que se pondrían "de forma desinteresada" a disposición de las autoridades sanitarias y ejecutivas del país, y de Andalucía, para facilitar cualquier tarea logística o de traslado.

Con todos los tamaños disponibles (desde minibuses hasta autobuses de 70 plazas), la federación asegura que son adecuados a las circunstancias de la actual pandemia en materia de circulación de aire, señalización y desinfección; y un personal cualificado para actuar en estas situaciones, el transporte de viajeros de Granada y Andalucía ofrece todo su potencial para esta difícil pero necesaria tarea.

Desde el traslado de las dosis de vacunas, hasta de todo el material médico necesario, pasando por planificación de rutas de profesionales sanitarios, traslado de población vulnerable, o movilidad a las zonas de vacunación; todas las opciones están abiertas para el sector.

Para Antonio Vázquez, presidente de FEDINTRA, "nuestro sector siempre se ha dedicado al servicio a la población y a los viajeros. La movilidad de viajeros y de mercancías es, para nosotros, un bien de primera necesidad. Y más en estos momentos. El proceso de vacunación es imprescindible agilizarlo, de forma segura claro está, y nuestros vehículos y nuestros profesionales se ponen a disposición".

Conductores, personal prioritario

Para seguir avanzando en materia de movilidad en esta fase de la pandemia, el sector también solicita que los profesionales de la conducción sean considerados colectivo prioritario en la campaña de vacunación del Covid-19, por su contacto permanente con los viajeros.

Esta petición, que se realiza con independencia del escaso nivel de contagios que se producen en transporte público, nace de la necesidad de proteger la salud de los conductores y fomentar la tranquilidad y la confianza de los viajeros; como bien esencial y de primera necesidad que es la movilidad en nuestro país.

Situación crítica del sector

Desde Fedintra consideran que la situación del sector del transporte en la provincia de Granada es absolutamente demoledora. En los últimos meses la situación se ha agravado por la dejadez de las diferentes administraciones. “Desde la Junta de Andalucía, no se responsabilizan de este sector, para unos estamos adscritos a la Consejería de Fomento, pero solo atienden al transporte de líneas regulares, y para la Consejería de Turismo, no somos turismo, y en la Consejería de Educación, hemos tenido que acudir a los tribunales para conseguir la prórroga del transporte escolar. Por otro lado, las administraciones locales tampoco ayudan y continúan emitiendo el impuesto de circulación, que ni se han planteado suspender, aún a sabiendas de que los vehículos están parados y no circulan”, asegura Antonio Vázquez, Presidente de Fedintra.

Ante esta situación el sector del transporte de viajeros en autobús de la provincia de Granada, exige: La creación de un fondo de financiación directa para el transporte discrecional, el lanzamiento de una campaña pública para la recuperación de la confianza de los viajeros en el transporte discrecional como transporte seguro libre de COVID, la prolongación de los ERTEs todo lo que sea necesario, la reducción del IVA al 4% (IVA superreducido como bien de primera necesidad), ampliar dos años la caducidad de los vehículos de transporte escolar tal y como está en los países europeos y en las Islas Baleares y Canarias, la prórroga automática de las autorizaciones de transporte escolar hasta la finalización de esta pandemia y regreso del turismo, ayudas económicas para el pago de las medidas de seguridad sanitaria frente al covid-19, y la disminución de la presión fiscal y tributaria tanto a nivel regional como local.