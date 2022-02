El PP solicita ayuda a la Diputación para concluir las obras del Centro Cívico del Ventorrillo de Cúllar Vega

El Partido Popular ha solicitado a la Diputación de Granada que ayude al municipio de Cúllar Vega con una partida presupuestaria destinada a terminar las obras del centro cívico de la urbanización del Ventorrillo, cuya obra comenzó hace casi una década y no llegó a acabarse por la dejadez de Gobierno del socialista José Entrena.

Así lo ha informado en una visita a la localidad metropolitana la portavoz Popular en la Diputación, Inmaculada Hernández, quien ha puesto voz a los vecinos del Ventorrillo en esta reivindicación para laterminación de su centro cívico, enmarcado dentro de un edifico multifuncional que se encuentra casi en su estructura.

Según Hernández, "hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la asociación de vecinos, y con la secretaria de la misma, y nos han indicado que este edificio lleva casi dos lustros con la obra empantanada y, por ello, no se termina de poner a disposición de los vecinos".

La diputada provincial Popular ha afeado al alcalde de Cúllar que "no apuesta por sus ciudadanos y así no se pude gobernar" y ha arremetido contra la Diputación, porque la institución provincial "hizo un convenio con el Ayuntamiento de Cúllar Vega para quedarse con el edifico, terminarlo y hacer la sede de los centros sociales aquí, lo que nos parecía bien porque el edifico iba estar terminado". Sin embargo, ha añadido Inmaculada Hernández, "han pasado los plazos y la inactividad propia de la Diputación del presidente José Entrena ha propiciado que no se haga nada y que el Ayuntamiento vuelva a tomar la titularidad del edifico".

La portavoz Popular se ha quejado de que "las consignaciones presupuestarias del alcalde son mínimas y no se apuesta con una partida presupuestaria resolutiva, que ponga realmente dinero encima de la mesa, por lo que los vecinos nunca podrán disfrutar de un lugar para reunirse y de un punto para poner Policía Local, la cual dote de seguridad esta urbanización que tantos robos está sufriendo en los últimos días".

Hernández ha apelado al alcalde de Cúllar Vega, el socialista Jorge Sánchez, para que "oiga la demanda de los vecinos y termine buscando la financiación, bien con los fondos propios del Ayuntamiento o con la ayuda de Diputación, que terminen esta obra tan necesaria para los vecinos del Ventorrillo".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cúllar Vega y presidente popular en la localidad veguera, Juan José Segura, ha señalado que, aunque el edificio es de propiedad municipal, "no nos vendría mal un poco de ayuda de Diputación, para que podamos tener esta instalación a disposición de nuestros vecinos del Ventorrillo y de toda Cúllar Vega en la mayor brevedad posible".