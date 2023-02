El PP pide información al Gobierno en el Senado sobre la financiación de Rules

El senador del PP por Granada, José Robles, volverá a llevar el miércoles a la Comisión del Senado el tema de la financiación de las canalizaciones de la presa de Rules, toda vez que realizó una pregunta escrita el mes de julio de año pasado, requiriendo información sobre el plan de financiación del Gobierno, la cual "aún sigue sin respuesta, evidenciando una total falta de transparencia".

Además, y según ha señalado el PP en una nota de prensa, "ante todos los retrasos y las últimas declaraciones del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena", el senador José Robles ha argumentado que este último "está buscando excusas para amparar al Gobierno de Sánchez, que sigue sin ejecutar ni hablar de los desglosados".

Así, el senador popular ha criticado que "José Entrena ahora dice que se convierte en el interlocutor con el Gobierno de España con respecto a las canalizaciones de Rules, cuando ya nos mintieron al anunciar 50 millones de euros para las obras en 2020, luego que los trabajos iban a empezar a principios del año 2023 y ahora nos sorprende diciendo que van a negociar con el Gobierno".

Al hilo, ha indicado que "esto es típico del ADN del PSOE, mentir, dar vueltas y patadas hacia adelante, para volver a la casilla de salida sin haber avanzado nada, prometiendo cosas que no cumplen y continuando con su campaña de agravios a Granada".

Robles ha expuesto que "las conducciones de la presa de Rules acumulan un retraso de años y el Gobierno de Sánchez no puede desaprovechar la oportunidad de los fondos Next Generation para ejecutar la totalidad de los desglosados de esta presa", porque "el Estado es la Administración competente en las conducciones y tiene que cumplir y no echar balones fuera hacia la Junta".

En este sentido, Robles ha señalado que "el Gobierno de Andalucía siempre ha tendido la mano al Estado en cuestiones cruciales, sobre todo en lo que a la sequía se refiere y, si el Estado solicita la ayuda de este Gobierno para apoyar las conducciones de Rules, este Gobierno estudiará esa posibilidad, como ya ofreció la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, aunque la competencia" es estatal.

Sin embargo, Robles ha incidido en que el Ejecutivo autonómico "no se cansará nunca de pedir al Gobierno de España celeridad en las infraestructuras hidráulicas que son de competencia estatal y aún están pendientes de ejecutar en Andalucía", y ha resaltado que hay "fondos europeos para acometer la presa de Rules y darles prioridad" a los trabajos.

Por último, el senador popular ha lamentado que "tanto Entrena, como la subdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Granada, Inmaculada López Calahorro, están demostrando que no están para defender los intereses de todos los granadinos y que, una vez más, tenemos al frente de nuestras instituciones a servidores políticos, que acatan las órdenes de sus jefes de Madrid, mientras que no hacen lo mejor para los granadinos y mientras nuestro campo se seca".