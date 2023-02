El PP de Granada critica que la Diputación no haya puesto en marcha en Consejo Provincial de la Juventud

El grupo del PP en Diputación de Granada ha criticado a la institución provincial por no crear el Consejo de la Juventud después de aprobar su constitución en pleno, por lo que "de nuevo se olvida que requieren una ejecución para ser efectivas". El diputado provincial Javier Bravo apuntó a que "vemos de nuevo la forma de trabajar del Partido Socialista que gobierna la institución provincial, dónde se promete, pero no se ejecuta, pues tras aprobar una moción por unanimidad, desde el equipo de gobierno no han movido un papel para ponerlo en marcha".

En ese sentido llama la atención del diputado popular que sí se haya creado un consejo de la juventud para los jóvenes del Partido Socialista. "Parece ser que lo que ven bien para los jóvenes del PSOE no lo ven bien para el resto de jóvenes de la provincial", dice Bravo, que añade que "proponíamos este consejo como un instrumento para debatir y desarrollar las políticas de juventud necesarias para nuestra provincial y una vez más el Partido Socialista da la espalda a los jóvenes granadinos".

Se queja a su vez el diputado de la falta de compromiso de la Diputación con la población joven y que se ve reflejado en los programas que desde la institución destinan a ellos: "Las políticas de juventud son el patito feo de éste Diputación, pues no solo no han creado el Consejo Provincial de la Juventud, si no que vemos como por ejemplo en la convocatoria de subvenciones, los colectivos juveniles reciben en torno a un 80% menos que los colectivos deportivos. O como en los programas de concertación frente a los 35 programas de medio ambiente o 70 de mujer, los jóvenes cuentan con tan solo 5 programas. Unos programas, dicho sea de paso, desfasados y anticuados que no responden a las necesidades reales de los jóvenes de la provincial".

Y avisa, "si el gobierno socialista de la Diputación sigue con este abandono y ninguneo a las políticas de juventud, el próximo mayo serán los jóvenes los que los abandonen en las urnas y apuesten por una Diputación de cambio dónde la juventud si sea escuchada y protagonista en Granada".

Bravo ha finalizado su intervención exigiendo al presidente de la Diputación "que ponga en marcha este Consejo de la Juventud de forma inmediata y que de una vez por todas los jóvenes pasen a ser los protagonistas del futuro de nuestra provincial".