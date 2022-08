El PP reclama al Gobierno medidas urgentes contra la "agonía" del campo granadino

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de medidas urgentes, reales y efectivas que ayuden a reducir la agonía que está atravesando el campo granadino “que se enfrenta ahora a un nuevo sablazo, ante una PAC del ministro Planas que ha diseñado en solitario, de espaldas a la realidad de nuestra tierra y de las necesidades del sector; sin diálogo alguno; sin dar a conocer los estudios de impacto; y donde el consenso ha brillado por su ausencia generando desequilibrios y agravios territoriales que perjudican gravemente al campo de la provincia de Granada”.

Para el popular, estamos ante una PAC que no hace más que agravar la actual coyuntura de agricultores y ganaderos granadinos que arrastran desde hace años una crisis y que ahora se enfrentan a importantes

recortes en ayudas “frente al silencio del socialista Juan Espadas y del PSOE granadino que no ha alzado la voz para defender los intereses de los trabajadores del campo”. Recortes que ha cifrado en el 30% en 750

mil hectáreas de secano, el 25% para el mismo terreno de olivar y de entre el 30 y el 40% para las ayudas al regadío. “Estamos ante una situación muy difícil para nuestros agricultores y ganaderos que, ante la actual incertidumbre económica, reciben ahora otro golpe con esta PAC al más puro estilo de Sánchez, que no los ha escuchado y que pone en jaque la rentabilidad de sus explotaciones con pérdidas irreversibles”.

El dirigente popular ha lamentado que esta PAC se hace en un momento “en el que los agricultores necesitan más que nunca a un Gobierno que, sin embargo, está cada vez más alejado de la realidad” y que provocará importantes pérdidas de un sector que es efectivo contra la despoblación y generador de oportunidades en el medio rural.

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo que acometa de una vez obras hídricas fundamentales para la provincia de Granada como la presa de Rules ante la desesperación que vive el sector en nuestra costa. “El Gobierno de Pedro Sánchez asfixia cada vez más a nuestros agricultores y ganaderos que hacen frente a una inflación disparada y una sequía preocupante” y le ha invitado a que mire el modelo andaluz en el que Juanma Moreno está apostando con políticas centradas en el agua o la aprobación del criterio de reparto para las ayudas para los sectores cítricos y ganaderos por un importe superior a los 27 millones de euros.